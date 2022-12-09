Notícias semelhantes

Para oferecer um serviço de transporte adaptado às necessidades de mobilidade dos usuários da região, o reforço da linha 401 (Versalhes – Chantier Gare <==> Maurepas Village) está sendo realizado com o dobro de ônibus durante o dia e serviços mais tarde à noite, com a adição de 24 viagens diárias durante a semana, para facilitar as viagens nos horários apropriados. </==>

De manhã e à noite: um ônibus a cada 15 minutos de segunda a sexta (em vez de 20 minutos)

Durante o dia: um ônibus a cada 30 minutos de segunda a sábado (em vez de uma hora, ou seja, o dobro!)

À noite: passagens até as 22h de segunda a sábado (em vez das 21h em direção a Maurepas)