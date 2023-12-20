Ônibus, mesmo tarde da noite!

Publicado em

Leitura 2 min

Saiam à noite, vamos te trazer de volta!

Um novo serviço noturno para partidas garantidas na estação Plaisir-Grignon

Um serviço de ônibus noturno será implementado a partir de segunda-feira, 8 de janeiro, a partir da estação Plaisir-Grignon.

O ônibus noturno substitui as linhas regulares à noite

O princípio é simples: sem reserva, todos podem embarcar no ônibus na estação Plaisir-Grignon e indicam sua parada de sinal (a partir da lista de paradas planejadas) ao motorista, que adapta sua rota de acordo com os clientes no veículo.

7 partidas são garantidas:

  • Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22:05: partida do ônibus às 22:10
  • Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22h25: partida do ônibus às 22h40
  • Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22:35; partida do ônibus às 22:40
  • Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:05: partida do ônibus às 23:10
  • Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:24: partida do ônibus às 23:35
  • Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:50: partida do ônibus às 0:00
  • Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 00:25: partida do ônibus às 00:35

O serviço opera de segunda a sábado.

Mapa do ônibus noturno Plaisir-Grignon

COMO USAR

  • Na estação Plaisir-Grignon, entro nos ônibus
  • Eu valido meu bilhete
  • Eu aviso o motorista da minha parada de descida (da lista de paradas planejadas para descida)
  • O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros

Este serviço opera sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.

Folheto Ônibus Noturno Plaisir-Grignon

 -  2.2 MB