Um novo serviço noturno para partidas garantidas na estação Plaisir-Grignon
Um serviço de ônibus noturno será implementado a partir de segunda-feira, 8 de janeiro, a partir da estação Plaisir-Grignon.
O ônibus noturno substitui as linhas regulares à noite
O princípio é simples: sem reserva, todos podem embarcar no ônibus na estação Plaisir-Grignon e indicam sua parada de sinal (a partir da lista de paradas planejadas) ao motorista, que adapta sua rota de acordo com os clientes no veículo.
7 partidas são garantidas:
- Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22:05: partida do ônibus às 22:10
- Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22h25: partida do ônibus às 22h40
- Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22:35; partida do ônibus às 22:40
- Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:05: partida do ônibus às 23:10
- Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:24: partida do ônibus às 23:35
- Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:50: partida do ônibus às 0:00
- Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 00:25: partida do ônibus às 00:35
O serviço opera de segunda a sábado.
Mapa do ônibus noturno Plaisir-Grignon
COMO USAR
- Na estação Plaisir-Grignon, entro nos ônibus
- Eu valido meu bilhete
- Eu aviso o motorista da minha parada de descida (da lista de paradas planejadas para descida)
- O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros
Este serviço opera sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.