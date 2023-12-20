Um novo serviço noturno para partidas garantidas na estação Plaisir-Grignon

Um serviço de ônibus noturno será implementado a partir de segunda-feira, 8 de janeiro, a partir da estação Plaisir-Grignon.

O ônibus noturno substitui as linhas regulares à noite

O princípio é simples: sem reserva, todos podem embarcar no ônibus na estação Plaisir-Grignon e indicam sua parada de sinal (a partir da lista de paradas planejadas) ao motorista, que adapta sua rota de acordo com os clientes no veículo.

7 partidas são garantidas:

Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22:05: partida do ônibus às 22:10

Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22h25: partida do ônibus às 22h40

Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 22:35; partida do ônibus às 22:40

Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:05: partida do ônibus às 23:10

Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:24: partida do ônibus às 23:35

Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 23:50: partida do ônibus às 0:00

Chegada do trem N à estação Plaisir-Grignon vinda de Paris às 00:25: partida do ônibus às 00:35

O serviço opera de segunda a sábado.