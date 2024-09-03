Notícias semelhantes

Você utiliza as linhas de ônibus Marne et Seine e gostaria de contribuir para melhorar a qualidade do serviço?
Você viaja regularmente pela região de Marne et Seine. Portanto, vocês são embaixadores de um transporte público melhor diariamente.
Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.
Como funciona?
- Acesse o site da associação FNAUT (pelo link abaixo):
- Vá para a seção: "Cookies de linha". Depois, selecione "Fazer um depoimento".
- Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário clicando no território "Marne et Seine", escolhendo sua linha, data, hora, parada e critério.
- Finalmente, clique em "enviar"!