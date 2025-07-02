O horário de verão agora está disponível em versão 100% digital!

Publicado em

Leitura 1 min

Cronograma de verão de 2025 para as linhas do território do Sena Grand Orly de 14 de julho a 17 de agosto.

De 14 de julho a 17 de agosto de 2025, inclusive, as linhas do território de Seine Grand Orly passam a ser programadas para o verão!

Comprometidos com o respeito ao meio ambiente, os horários também incluem feriados. Encontre os horários das suas linhas para o período de verão nos seguintes canais:

  • O site da Île-de-France Mobilités sob o título Como se mover > ônibus > horários e insira o número da linha
  • No aplicativo Île-de-France Mobilités
  • Nos pontos de parada
  • No nosso centro de atendimento ao cliente no 0800 10 20 20

Veja abaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025.

Linha 282
Linha 480
Linha 482
Linha 483
Linha Unicórnio