De 14 de julho a 17 de agosto de 2025, inclusive, as linhas do território de Seine Grand Orly passam a ser programadas para o verão!

Comprometidos com o respeito ao meio ambiente, os horários também incluem feriados. Encontre os horários das suas linhas para o período de verão nos seguintes canais:

O site da Île-de-France Mobilités sob o título Como se mover > ônibus > horários e insira o número da linha

No aplicativo Île-de-France Mobilités

Nos pontos de parada

No nosso centro de atendimento ao cliente no 0800 10 20 20

Veja abaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025.