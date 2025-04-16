De 21 a 28 de abril de 2025, seu território de Roissy Est está organizando um concurso para celebrar o 1º aniversário da renumeração das linhas de ônibus!
Para participar:
- Clique no link a seguir: link
- Preencha seus dados de contato (sobrenome, primeiro nome, endereço de e-mail)
- Responda todas as perguntas corretamente
Os 3 vencedores serão sorteados aleatoriamente entre os participantes que responderam corretamente todas as perguntas! Eles vão ganhar brindes!
Os vencedores serão contatados por e-mail na semana de 28 de abril para saber como receber seu prêmio.