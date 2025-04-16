Celebre o 1º aniversário da renumeração com Roissy Est

Publicado em

Leitura 1 min

Responda as perguntas corretamente e tente ganhar recompensas!

De 21 a 28 de abril de 2025, seu território de Roissy Est está organizando um concurso para celebrar o 1º aniversário da renumeração das linhas de ônibus!

Para participar:

  • Clique no link a seguir: link
  • Preencha seus dados de contato (sobrenome, primeiro nome, endereço de e-mail)
  • Responda todas as perguntas corretamente

Os 3 vencedores serão sorteados aleatoriamente entre os participantes que responderam corretamente todas as perguntas! Eles vão ganhar brindes!

Os vencedores serão contatados por e-mail na semana de 28 de abril para saber como receber seu prêmio.

Consulte as regras de jogo

 -  136.7 KB