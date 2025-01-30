De 3 a 9 de fevereiro de 2025, seu território está organizando uma competição em parceria com o Aéroville Shopping Centre.

Para participar:

Clique no link a seguir: link

Preencha seus dados de contato (sobrenome, primeiro nome, endereço de e-mail)

Responda corretamente às perguntas

2 participantes serão sorteados aleatoriamente para ganhar um cartão-presente no valor de €80 cada!

Os dois vencedores serão contatados por e-mail no dia 9 de fevereiro e poderão retirar seu cartão-presente diretamente na recepção do Aéroville Shopping Center.