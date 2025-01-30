Concurso do Dia dos Namorados de 3 a 9 de fevereiro de 2025

Publicado em

Leitura 1 min

Seu território Roissy Est está organizando uma competição em parceria com o Aéroville Shopping Centre.

De 3 a 9 de fevereiro de 2025, seu território está organizando uma competição em parceria com o Aéroville Shopping Centre.

Para participar:

  • Clique no link a seguir: link
  • Preencha seus dados de contato (sobrenome, primeiro nome, endereço de e-mail)
  • Responda corretamente às perguntas

2 participantes serão sorteados aleatoriamente para ganhar um cartão-presente no valor de €80 cada!

Os dois vencedores serão contatados por e-mail no dia 9 de fevereiro e poderão retirar seu cartão-presente diretamente na recepção do Aéroville Shopping Center.

Consulte as regras de jogo

 -  140.7 KB