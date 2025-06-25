De 7 de julho a 24 de agosto de 2025, inclusive, algumas linhas passarão a ter horários de verão!
Comprometidos em respeitar o meio ambiente, oferecemos a você a oportunidade de consultar sua agenda para o período de verão exclusivamente online:
- O site da Île-de-France Mobilités > Informações > Notícias > Seine et Marne > Roissy Est
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Nos pontos de parada
- No nosso centro de atendimento ao cliente: 0800 10 20 20
Veja abaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025: