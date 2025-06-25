Seus horários 100% digitais para o verão, agora disponíveis!

Publicado em

Leitura 1 min

Encontre os horários de verão das suas linhas no território Roissy East, válidos de 7 de julho a 24 de agosto de 2025.

De 7 de julho a 24 de agosto de 2025, inclusive, algumas linhas passarão a ter horários de verão!

Comprometidos em respeitar o meio ambiente, oferecemos a você a oportunidade de consultar sua agenda para o período de verão exclusivamente online:

  • O site da Île-de-France Mobilités > Informações > Notícias > Seine et Marne > Roissy Est
  • No aplicativo Île-de-France Mobilités
  • Nos pontos de parada
  • No nosso centro de atendimento ao cliente: 0800 10 20 20

Veja abaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025:

Linha 2101

 -  5.9 MB

Linha 2103

 -  2.8 MB

Linha 2104

 -  3.1 MB

Linha 2107

 -  1.8 MB

Linha 2108

 -  1.9 MB

Linha 2109

 -  2.1 MB

Linha 2111

 -  1.8 MB

Linha 2117

 -  1.9 MB

Linha 2120

 -  2.8 MB

Linha 2122

 -  2.6 MB

Linha 2129

 -  2.9 MB

Linha 2130

 -  1.4 MB