De 7 de julho a 24 de agosto de 2025, inclusive, algumas linhas passarão a ter horários de verão!

Comprometidos em respeitar o meio ambiente, oferecemos a você a oportunidade de consultar sua agenda para o período de verão exclusivamente online:

O site da Île-de-France Mobilités > Informações > Notícias > Seine et Marne > Roissy Est

No aplicativo Île-de-France Mobilités

Nos pontos de parada

No nosso centro de atendimento ao cliente: 0800 10 20 20

Veja abaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025: