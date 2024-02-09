Jogue e Vença no Dia dos Namorados

Publicado em

Leitura 1 min

De 9 a 18 de fevereiro de 2024, tente ganhar uma caixa romântica fazendo nosso quiz!

Operação Dia dos Namorados

Jogue e vença neste Dia dos Namorados!

De 9 a 18 de fevereiro de 2024, por ocasião do Dia dos Namorados, tente ganhar uma caixa romântica respondendo ao nosso quiz "Casais Famosos"!

Para jogar é muito simples:

  1. Clique no link do quiz abaixo
  2. Responda perguntas
  3. Não esqueça de digitar seu endereço de e-mail

O vencedor será sorteado aleatoriamente das respostas corretas!

Jogo aberto de 9 a 18 de fevereiro de 2024, inclusive, as regras do jogo estão disponíveis no final da página.

Clique aqui para jogar nosso quiz

Regras do Jogo do Dia dos Namorados

 -  140.4 KB