Jogue e vença neste Dia dos Namorados!

De 9 a 18 de fevereiro de 2024, por ocasião do Dia dos Namorados, tente ganhar uma caixa romântica respondendo ao nosso quiz "Casais Famosos"!

Para jogar é muito simples:

Clique no link do quiz abaixo Responda perguntas Não esqueça de digitar seu endereço de e-mail

O vencedor será sorteado aleatoriamente das respostas corretas!

Jogo aberto de 9 a 18 de fevereiro de 2024, inclusive, as regras do jogo estão disponíveis no final da página.