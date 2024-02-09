Imagem com texto do jogo do Dia dos Namorados
Jogue e vença neste Dia dos Namorados!
De 9 a 18 de fevereiro de 2024, por ocasião do Dia dos Namorados, tente ganhar uma caixa romântica respondendo ao nosso quiz "Casais Famosos"!
Para jogar é muito simples:
- Clique no link do quiz abaixo
- Responda perguntas
- Não esqueça de digitar seu endereço de e-mail
O vencedor será sorteado aleatoriamente das respostas corretas!
Jogo aberto de 9 a 18 de fevereiro de 2024, inclusive, as regras do jogo estão disponíveis no final da página.