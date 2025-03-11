Novo na linha 5144

A partir de 24 de março de 2025, a linha 5144 atenderá a parada "Avenue de la Pyramide" em Voisins-le-Bretonneux em ambas as direções.

Novo serviço

Ligação entre o distrito Remise e a estação de trem Saint-Quentin-en-Yvelines em 10 minutos.

Ligação entre o distrito Remise e a estação de trem Saint-Quentin-en-Yvelines em 10 minutos. Frequência de Linha

De segunda a sexta-feira: pela manhã, um ônibus a cada 30 minutos durante o horário de pico, entre 6h e 8h.

À noite, um ônibus a cada hora entre 17h30 e 19h.

Não hesite em acessar o site do IDFM para consultar os horários.