Mudanças no serviço para Aubergenville – Elisabethville – Flins-sur-Seine

Para simplificar a oferta e garantir um melhor serviço aos usuários:

· Linha 40: Circuit urbain Reine Astrid – Clinique – Collège A Rimbaud – Bois Bodin – Reine Astrid

· Linha 41: Circuito urbano Gare d'Aubergenville-Elisabethville – Bois Bodin – centro comercial Accosta – Clinique – Gare d'Aubergenville-Elisabethville

A linha 41 completa a oferta da linha 40 no mesmo circuito. A linha 40 vai em uma direção e a linha 41 na outra para te aproximar mais rápido dos seus destinos.

A parada comercial Bois Bodin / Centre é atendida pelas linhas 40 e 41 para garantir a conexão com a área comercial de Flins-sur-Seine das 9h às 21h22.

Para apoiar esse desenvolvimento, a oferta de transporte também está sendo fortalecida. De segunda a sexta-feira, você contará com 13 viagens diurnas adicionais e 5 partidas no Ônibus Noturno da estação até a parada de sua escolha. Fins de semana: Aos sábados, são montadas 26 passagens adicionais + 6 ônibus noturnos, além de uma nova oferta aos domingos.

· Linha 42: Circuito urbano de/para a estação Aubergenville-Elisabethville via Elisabethville

A linha 42 estende seus serviços até a estação Aubergenville-Elisabethville para aproveitar a conexão com a linha J da rede ferroviária de/para a Gare Saint-Lazare e as linhas de ônibus 40, 41 e 43.

· Linha 43: Circuito urbano de/para a estação Aubergenville-Elisabethville via Flins-sur-Seine

Uma nova rota está proposta para oferecer um serviço melhor no município de Flins-sur-Seine. Aproveite a nova parada no Centre Commercial / Route Renault, que reforça o acesso à área comercial, e o novo ponto Hôtel d'Agglomération que atende a área de Chevries.