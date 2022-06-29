Mudanças no serviço para Aubergenville – Elisabethville – Flins-sur-Seine
Para simplificar a oferta e garantir um melhor serviço aos usuários:
· Linha 40: Circuit urbain Reine Astrid – Clinique – Collège A Rimbaud – Bois Bodin – Reine Astrid
· Linha 41: Circuito urbano Gare d'Aubergenville-Elisabethville – Bois Bodin – centro comercial Accosta – Clinique – Gare d'Aubergenville-Elisabethville
A linha 41 completa a oferta da linha 40 no mesmo circuito. A linha 40 vai em uma direção e a linha 41 na outra para te aproximar mais rápido dos seus destinos.
A parada comercial Bois Bodin / Centre é atendida pelas linhas 40 e 41 para garantir a conexão com a área comercial de Flins-sur-Seine das 9h às 21h22.
Para apoiar esse desenvolvimento, a oferta de transporte também está sendo fortalecida. De segunda a sexta-feira, você contará com 13 viagens diurnas adicionais e 5 partidas no Ônibus Noturno da estação até a parada de sua escolha. Fins de semana: Aos sábados, são montadas 26 passagens adicionais + 6 ônibus noturnos, além de uma nova oferta aos domingos.
· Linha 42: Circuito urbano de/para a estação Aubergenville-Elisabethville via Elisabethville
A linha 42 estende seus serviços até a estação Aubergenville-Elisabethville para aproveitar a conexão com a linha J da rede ferroviária de/para a Gare Saint-Lazare e as linhas de ônibus 40, 41 e 43.
· Linha 43: Circuito urbano de/para a estação Aubergenville-Elisabethville via Flins-sur-Seine
Uma nova rota está proposta para oferecer um serviço melhor no município de Flins-sur-Seine. Aproveite a nova parada no Centre Commercial / Route Renault, que reforça o acesso à área comercial, e o novo ponto Hôtel d'Agglomération que atende a área de Chevries.
Um novo serviço de ônibus noturno no setor Aubergenville – Elisabethville.
A partir de 29 de agosto de 2022, seus ônibus noturnos substituirão suas linhas habituais nas estações da SNCF!
Todos os dias, eles esperam você na chegada dos trens a partir das 20h30 para buscá-lo e deixá-lo na parada das linhas habituais mais próximas da sua casa. Os horários de partida correspondem aos horários de chegada dos trens. Se o trem atrasar, o Ônibus da Noite está esperando por você!
A partir da rodoviária Aubergenville-Elisabethville, uma partida é feita aproximadamente a cada 30 minutos, dependendo da chegada dos trens, de segunda a domingo, das 20h30 às 00h, e até 13h no sábado.
Para mais informações sobre as mudanças na oferta:
No Twitter: @Mantois_IDFM
Por telefone: 01 30 94 77 77
Desejamos a você um ótimo começo para o novo ano letivo em nossa região!