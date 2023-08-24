As linhas 3 e 4 são simplificadas

Na linha 3:

As paradas "Lachenal" e "Fernand Sastre" são transferidas para a linha 4

As paradas "Groupe scolaire Manureva" e "Suzanne Lenglen" são transferidas para a linha 7001 SCO

Na direção de "Château", a linha 3 só circula pela manhã das 6h30 às 12h30 de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h30 às 13h30

Na direção do "Shopping Centre", ela só funcionará à tarde, das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 13h30 às 18h.

Na linha 4: