Suas linhas mudarão a partir de 4 de setembro em Sénart

Suas linhas 3, 4, 22, 23, 50 e 51 mudarão a partir de 4 de setembro

As linhas 3 e 4 são simplificadas

Na linha 3:

  • As paradas "Lachenal" e "Fernand Sastre" são transferidas para a linha 4
  • As paradas "Groupe scolaire Manureva" e "Suzanne Lenglen" são transferidas para a linha 7001 SCO

Na direção de "Château", a linha 3 só circula pela manhã das 6h30 às 12h30 de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h30 às 13h30

Na direção do "Shopping Centre", ela só funcionará à tarde, das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 13h30 às 18h.

Na linha 4:

  • A parada "Collège Camille Claudel" é transferida para as linhas 3 e 7001 SCO
  • A parada "Clos Guinault" é movida para a linha 3
Baixe o novo horário da linha 3
Mapa da linha 3
Baixe o novo horário da linha 4
Mapa da linha 4

As linhas 22 e 23 atendem o eco-distrito do Arboretum.

  • Um novo acesso ao eco-distrito do Arboreto de Chanteloup em Moissy-Cramayel
  • Uma conexão direta com o RER D na estação Lieusaint e com o centro da cidade de Moissy-Cramayel
  • Um ônibus a cada 10 minutos de segunda a sexta-feira das 6h às 10h e das 15h às 20h30, e a cada 30 minutos das 10h30 às 14h30. Nos fins de semana, um ônibus a cada 30 minutos aos sábados, das 5h às 22h, e a cada hora aos domingos, das 10h às 21h30.
Baixe o novo horário da linha 22
Baixe o novo horário da linha 23
Mapa das linhas 22 e 23

A Linha 50 leva você até Carré Sénart

  • Um novo acesso ao centro comercial Carré Sénart
  • Uma conexão conveniente com o RER D nas estações Evry-Courcouronnes e Lieusaint
  • Uma rota simplificada com serviço sistemático para a parada "Fossés neufs" em Tigéry
  • A parada "SAFRAN Temps des Cerises" não é mais atendida. Você pode consultar a parada "Hôpital Sud Francilien" na linha 402
Baixe os novos horários da linha 50
Mapa da linha 50

A Linha 51 está sendo reforçada com uma oferta pelo parque empresarial A5-Sénart aos sábados

  • Uma nova oferta de sábado para o parque empresarial A5-Sénart, nos municípios de Moissy-Cramayel e Réau, com conexão ao RER D na estação Lieusaint
  • Aproveite 4 viagens de ida e volta aos sábados em conexão com o RER D na estação Lieusaint
Baixe o novo horário da linha 51

