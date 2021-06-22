Notícias semelhantes

> O horário de verão se adaptou aos novos estilos de vida dos moradores de Île-de-France com implementação em 19 de julho!

Os horários de verão adaptados à queda no tráfego durante os feriados só serão aplicados a partir de 19 de julho, e a oferta completa de tráfego será retomada a partir de 23 de agosto de 2021!

Os passageiros ainda poderão aproveitar a oferta de tráfego completo até 18 de julho. A partir do término das aulas, em 6 de julho, viagens específicas para escolas não serão oferecidas.

> Mudanças no serviço para a estação Lagny-Thorigny

Linha 04 - Estação Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Dampmart: Adiamento do serviço Intermarché de Thorigny-sur-Marne até a parada "Hauts de Vallières" na linha 15

Adiamento do serviço Intermarché de Thorigny-sur-Marne até a parada "Hauts de Vallières" na linha 15 Linha 07 - Estação Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Pomponne / Pomponnette: adição de uma partida às 21:00 da estação Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) para Pomponne de segunda a sábado.

adição de uma partida às 21:00 da estação Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) para Pomponne de segunda a sábado. Linha 15 - Estação Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Claye-Souilly: transferência do serviço para a Île-de-Loisirs de Jablines (às quartas e sábados entre abril e setembro) para o Transport à la Demande de Marne-la-Vallée, que opera durante todo o ano

> Uma ligação simplificada entre Lagny-sur-Marne <> e a estação Marne-la-Vallée Chessy e um serviço reforçado para Lagny

As rotas das linhas 23 e 37 foram redesenhadas para simplificar a oferta e garantir melhores conexões entre distritos para os usuários:

Linha 23 - Estação Lagny Thorigny <> Estação Marne-la-Vallée Chessy Nord

A linha 23 terá uma única rota entre a Gare de Lagny Thorigny e a Gare de Mare-la-Vallée Chessy Nord, enquanto o serviço para a parada Canada, Imprimerie e Cimetière será transferido para a linha 37.

A parada Artisans será transferida pela RD934 em direção à Gare de MLV Chessy. Ele permitirá conexões com as linhas 24 e 43.

Para apoiar essa melhoria, a oferta de transporte também será reforçada:

Nos dias úteis, 1 partida adicional da estação Marne-la-Vallée Chessy Nord entre 15:00 e 16:00; finais de semana e feriados: 1 partida adicional da estação Lagny Thorigny às 18h30; 2 partidas adicionais da estação de trem Marne-la-Vallée Chessy Nord entre 13:00 e 18:00

Linhas 37a e 37b - estação Lagny Thorigny <> Estação Lagny Thorigny via Lagny-sur-Marne e St-Thibault-des-Vignes

As linhas 37a e 37b serão estendidas até a estação Lagny Thorigny (conexão com a Linha P para/de Gare de l'Est e as linhas 02-21-23-25-26-29-42). Eles partirão da plataforma da linha 29.

Eles atenderão as paradas Canada, Imprimerie e Cimetière de Lagny (anteriormente na linha 23), mas também a Zona Industrial de Lagny com o serviço para as paradas (Aureau, La Pointe e Sodis).

Uma nova oferta atraente de segunda a domingo com:

* Reforço da oferta durante todo o dia (frequência de 30 minutos) no 37A à noite e no 37B pela manhã

* ônibus + cedo e + tarde da noite na 37A e pela manhã na 37B

Linha 21 - Estação Lagny Thorigny <> Estação Torcy

A partida às 11h da estação Lagny Thorigny, que normalmente opera às quartas e sextas-feiras, agora operará de segunda a sexta-feira.

> Adaptações nas linhas 34, 35 e 43

Linha 34 - Estação Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Estação Val d'Europe / Linha 35 - Estação Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Magny-le-Hongre / Bailly-Romainvilliers / Linha 43 - estação Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Estação Val d'Europe

Na linha 34, você pode se beneficiar de 4 partidas adicionais nos dias úteis a partir de 23 de agosto.

Após o adiamento da aplicação dos horários de verão, a linha 35 será suspensa apenas por 5 semanas, de 19 de julho a 22 de agosto, e a oferta das linhas 34 e 43 será adaptada. Usuários de Magny-le-Hongre e Bailly-Romainviliers poderão mudar para as linhas 34 ou 59

> Serviço simplificado às escolas a partir de 02 de setembro de 2021

Para oferecer serviços simples e compreensíveis, foram feitas mudanças em certas linhas:

O serviço para o complexo escolar particular St-Laurent La Paix Notre Dame em Lagny-sur-Marne, proveniente dos municípios de: Brou-sur-Chantereine, Bussy-St-Martin, Champs-sur-Marne, Chelles, Conches-sur-Gondoire, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Gournay-sur-Marne, Guermantes, Pontault-Combault, Noisiel, St-Thibault-des-Vignes, Torcy e Vaires-sur-Marne, é transferido para as seguintes linhas em direção ao complexo escolar:

Linha 20a - Chelles les Martyrs, <> Brou-sur-Chantereine, <> Vaires-sur-Marne <> , St-Thibault-des-Vignes

Linha 20b - Gournay Eglise <> Champs-sur-Marne Matteotti

Linha 20c - Champs-sur-Marne, Château <> Noisiel <> , St-Thibault-des-Vignes, <> Bussy-St-Martin <> , Guermantes <> , Conches-sur-Gondoire

Linha 20d - Noisiel Les Provinces <> Torcy <> St-Thibault-des-Vignes

Linha 20e - Pontault-Combault, Place Beilstein <> , Emerainville <> , Croissy, Beaubourg

O horário de funcionamento permanece inalterado.

Os serviços para as escolas de Bussy-St-Georges (Place du Clos e Lycée Martin Luther King) a partir da estação Val d'Europe / Jossigny são transferidos da linha 44 para a linha 46. O horário de funcionamento permanece inalterado.

> Itinerários redesenhados e uma oferta adaptada no setor nordeste de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)

Linha 06 - de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare d'Esbly

Uma rota nova, mais simples e mais direta

* 2 terminais únicos: estação Marne-la-Vallée Chessy e estação Esbly

* Uma rota mais legível em ambas as direções com a remoção da parada Oustal (adiamento da parada Corbie)

Uma oferta mais legível

* um cronograma simplificado

* melhora nas conexões de ônibus/trem na estação Esbly * adaptação aos novos horários de entrada/saída da escola de ensino fundamental II Louis Braille em Coupvray

Linha 14- Jablines Île-de-Loisirs <> Gare d'Esbly <> St-Germain-sur-Morin Collège Stéphane Hessel

A Linha 14 se une à linha 07 com uma única rota da Île de Loisirs de Jablines até St-Germain-sur-Morin.

A oferta da linha é reforçada:

* ônibus + cedo, + atrasado e durante o horário de pico na rota Gare d'Esbly <> St-Germain sur Morin

* ônibus + horário e durante o dia da estação Esbly até Jablines

* ônibus extras durante o horário de pico e + tarde da noite de Jablines para Gare d'Esbly

* uma adaptação para os novos horários de entrada/saída da escola de ensino fundamental II Louis Braille em Coupvray

Rota 24 - Jablines Île-de-Loisirs <> Estação de trem Marne-la-Vallée Chessy Nord

A oferta atual de fim de semana será válida durante todo o ano (1 viagem de ida e volta), atualmente eles operam apenas de abril a outubro.

Linha 57 Gare d'Esbly <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

A Linha 57 oferecerá:

* uma oferta ajustada e cadenciada

* melhorias nas conexões de ônibus e trem na estação

* uma adaptação para os novos horários de entrada/saída da escola de ensino fundamental II Louis Braille em Coupvray

Linha 60 - Quincy-Voisins Philo <> Gare de Val d'Europe

Uma nova rota para ficar o mais próximo possível dos usuários:

* novas paradas em Quincy-Voisins, Demi-Lune e Prés Longs em direção a Quincy-Voisins, Philo (conexão com a linha 19, Gare de Marne, la vallée, Chessy, <> Gare de Meaux)

* Parada de Braunston cancelada devido à dificuldade em atravessar a estrada (adiamento para a parada da Mairie)

> As linhas 22 e 27 tornam-se acessíveis a todos

Linha 22 Estação Bussy-St-Georges <> Estação Val d'Europe / Linha 27 - Estação Bussy-St-Georges <> Ferrières-en-Brie

As linhas 22 e 27 agora estarão acessíveis a usuários de cadeira de rodas graças à acessibilidade de +70% das paradas e ao equipamento de todos os ônibus designados para essas linhas.

> Seu serviço de Transporte Responsivo à Demanda também está evoluindo!

O serviço de transporte Demand-Responsive em Marne-la-Vallée é composto por 5 razões para viajar que complementam a rede de ônibus quando ela não está em operação:

Gare Soirée : das estações de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord

: das estações de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord Estação de trem Dia de trem: de/para as estações de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

de trem: de/para as estações de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord Ilha de Lazer Jablines

Grand Hôpital de l'Est Francilien , site MLV

, site MLV Mercados em Lagny-sur-Marne e Magny-le-Hongre

A partir de 19 de julho, a viagem de/para o Grand Hôpital de l'Est Francilien, no local de Marne-la-Vallée, será possível, mediante reserva, de segunda a domingo com horário estendido.

> Ônibus novos, mais ecológicos

17 ônibus de GNV (Gás Natural Comprimido) serão lançados até o final de 2021.

Propriedades do Gás Natural:

Composto por 97% de metano + nitrogênio + hidrocarbonetos > inodoro, incolor e não tóxico

Perfumado com THT (TetraHidroTiofeno):

* Detectável por um nariz médio a partir de 1% de gás no ar

* Concentração injetada na rede Gaz de France 25mg/m3

* Densidade de gás: 0,6 (mais leve que o ar)

Nesta ocasião, os 2 depósitos de ônibus localizados em Lagny-sur-Marne e Bailly-Romainvilliers foram equipados com novas estações de recarga.

Desejamos a você um ótimo verão em nossas linhas!

