Escolas de ensino médio Saint-Exupéry e Rostand: tempo guardado para suas viagens!

A partir de 2 de setembro de 2024, suas linhas 1, 4 e 71 irão evoluir, permitindo que você economize até 1 hora de viagem para suas viagens diárias às escolas de ensino médio Saint Exupéry e Rostand em Mantes-la-Jolie.