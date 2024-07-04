Escolas de ensino médio Saint-Exupéry e Rostand: tempo guardado para suas viagens!

A partir de 2 de setembro de 2024, suas linhas 1, 4 e 71 irão evoluir, permitindo que você economize até 1 hora de viagem para suas viagens diárias às escolas de ensino médio Saint Exupéry e Rostand em Mantes-la-Jolie.

Rotas mais diretas para as escolas secundárias Saint-Exupéry e Rostand em Mantes-la-Jolie

Quais são as mudanças?

Linhas 1 e 4

  • Rotas mais diretas reduzem o tempo de viagem para as escolas de ensino médio Saint Exupéry e Rostand em Mantes-la-Jolie.
  • Uma conexão na parada Géo André para alcançar a Escola Notre Dame.
  • As rotas para a escola secundária Marcel Pagnol em Bonnières-sur-Seine permanecem inalteradas.

Horário: linha 1 para o início do ano letivo 2024-2025

Horário: linha 4 para o início do ano letivo 2024-2025

 

Linha 71

  • Novo serviço para a parada Mantes-la-Jolie Géo André via rodoviária de Bonnières, permitindo a conexão com a linha 75.

Horário: linha 71 para o início do ano letivo 2024-2025

Horário: linha 75 para o início do ano letivo 2024-2025

 

