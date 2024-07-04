Quais são as mudanças?
Linhas 1 e 4
- Rotas mais diretas reduzem o tempo de viagem para as escolas de ensino médio Saint Exupéry e Rostand em Mantes-la-Jolie.
- Uma conexão na parada Géo André para alcançar a Escola Notre Dame.
- As rotas para a escola secundária Marcel Pagnol em Bonnières-sur-Seine permanecem inalteradas.
Horário: linha 1 para o início do ano letivo 2024-2025
Horário: linha 4 para o início do ano letivo 2024-2025
Linha 71
- Novo serviço para a parada Mantes-la-Jolie Géo André via rodoviária de Bonnières, permitindo a conexão com a linha 75.
Horário: linha 71 para o início do ano letivo 2024-2025
Horário: linha 75 para o início do ano letivo 2024-2025
