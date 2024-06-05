Baludik, o aplicativo que te leva para passear

Pegue a linha 1515 para descobrir a herança do seu território e aproveite a rota Plaine Vallée criada especialmente para você!

Baludik é a aplicação que permite mergulhar no coração das investigações históricas, para descobrir as curiosidades do seu território.

Embarque em uma aventura fantástica com família ou amigos!

Como funciona?

1. Baixe o aplicativo Baludik e selecione a rota Enghien-les-Bains / Montmorency.

2. Comece sua aventura na linha 1515 na estação Enghien-les-Bains.

3. Passe pelas diferentes etapas e resolva os enigmas para aprender mais sobre a história dos lugares por onde passa e entender melhor como sua linha 1515 funciona.

Baixe o aplicativo agora!

