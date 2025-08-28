Estamos fazendo o nosso melhor para superar essas dificuldades, porém, somos obrigados a cancelar algumas corridas.

Detalhes das interrupções nas suas linhas

Linha 1 - Estação Sartrouville <> Estação Argenteuil

Linha 3 - Estação ferroviária de Cormeilles, em Parisis <> , Pont de Bezons

Linha 4 - Estação Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estação Argenteuil

Linha 6 -Estação Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estação Argenteuil

Linha 7 - Estação Argenteuil <> Estação de trem Enghien-les-Bains

Linha 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil

Linha 9 - Gare de Sartrouville <> , Gare d'Argenteuil

Linha 34 - Estação Mercado Côteaux de Villes-Carrières-sur-Seine <>

Linha B - estação Rueil-Malmaison <> estação Sartrouville

Linha G - Estação Vésinet-Le Pecq <> Estação Sartrouville

Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos pela compreensão.