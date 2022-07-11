A partir de 1º de agosto, aproveite o novo serviço noturno, sem reserva, a partir da estação Étampes na parada "Gaston Beau" : o ônibus noturno aguarda a chegada do RER C e deixa o viajante na parada mais próxima de sua casa, nas linhas 1 ou 2.

Para isso, nada poderia ser mais simples; Tudo o que o passageiro precisa fazer ao embarcar no ônibus informa ao motorista onde vai descer.

· São oferecidas 2 partidas de segunda a sexta-feira, às 22h40 e 23h40.

· No sábado, são oferecidas 4 partidas: 21h10, 22h10, 23h10 e 00h10.

O Ônibus Noturno está aberto a todos: para usá-lo, sua passagem regional habitual já é suficiente! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket...)