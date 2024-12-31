Desvio da rota devido a obras no Boulevard Paymal em Le Mesnil-le-Roi
Devido às obras que ocorrerão no Boulevard Paymal até dezembro de 2025, a linha 2 é desviada em ambas as direções. As paradas "Château du Val " e "Strasbourg Paymal" foram canceladas e transferidas para a estação "Strasbourg Curie". Esse desvio leva a tempos de viagem mais longos na sua linha
Ajustes na sua agenda para melhor se adequar à rota de distração
Os horários da sua linha são ajustados para levar em conta tempos adicionais de viagem relacionados às obras. Além disso, para melhor atender às suas necessidades, as partidas de Maisons-Laffitte pela manhã são antecipadas para respeitar os horários de entrada das escolas.
Criação de uma parada temporária em Saint-Germain-en-Laye, próxima às escolas no centro da cidade.
Uma nova parada temporária, "Place Royale / Gambetta", foi instalada em Saint-Germain-en-Laye, apenas para viagens a partir de Maisons-Laffitte. Essa nova parada permite que crianças que vão às escolas do centro da cidade (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret e Saint-Erembert) economizem tempo.
No outro sentido, as partidas de Saint-Germain-en-Laye são mantidas na parada habitual Gare de Saint-Germain-en-Laye.
Nova rota para o Lycée International a partir de Maisons-Laffitte
O trajeto até o Lycée International a partir de Maisons-Laffitte é modificado pela manhã. A rota agora passará pela Route du Pecq, pelo Quai Voltaire, pela D186 e pela N13. Assim, a direção do serviço às escolas foi alterada: o ônibus atendia as paradas Notre-Dame, Leonardo da Vinci e depois o Lycée International.
Mais ônibus fora do horário de pico e à noite
Para melhor atender às suas necessidades de transporte, três viagens adicionais de ida e volta são criadas à noite, até 22h30, a partir das estações Maisons-Laffitte e Saint-Germain-en-Laye. Além disso, pistas adicionais foram adicionadas no meio do dia.