Criação de uma parada temporária em Saint-Germain-en-Laye, próxima às escolas no centro da cidade.

Uma nova parada temporária, "Place Royale / Gambetta", foi instalada em Saint-Germain-en-Laye, apenas para viagens a partir de Maisons-Laffitte. Essa nova parada permite que crianças que vão às escolas do centro da cidade (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret e Saint-Erembert) economizem tempo.

No outro sentido, as partidas de Saint-Germain-en-Laye são mantidas na parada habitual Gare de Saint-Germain-en-Laye.