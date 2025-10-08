Notícias semelhantes

A partir de 5 de janeiro de 2026, suas linhas de ônibus na região de Sénart, na rede Île-de-France Mobilités, evoluirão para melhorar a oferta de transporte, adaptar as linhas às necessidades dos passageiros e facilitar as viagens.
Linha de evolução 3741
Uma oferta de transporte redesenhada e fortalecida
Linha 3741:
O estabelecimento de um novo serviço ao sul de Savigny-le-Temple.
A retomada do serviço para a aldeia de Noisement e a parada Ecomusée da antiga linha 3744.
O serviço para a estação Cesson, o colégio Grand Parc e agora o centro da cidade de Savigny-le-Temple.
A criação de uma nova parada chamada "Roselière".
A linha opera de segunda a sexta-feira, entre 5h30 e 20h20.
Uma frequência de 15 a 20 minutos entre 6h40 e 8h30 e entre 17h45 e 18h35, e a cada 30 minutos no restante do dia.
Linha 3736:
Um novo serviço suburbano em Cesson graças à nova parada de Roselière
Uma rota simplificada com a transferência do serviço para Noisement e o Ecomusée para a linha 3741.
Evoluções das linhas 3726 e 3727
Linha 3726:
Uma rota mais direta para a estação Lieusaint-Moissy.
Uma conexão melhor entre o ZAC Chanteloup em Moissy-Cramayel e a estação Lieusaint-Moissy.
4 ônibus adicionais por dia durante os horários de pico, com um trajeto de 30 minutos das 6h50 às 13h25 e das 19h10 às 20h05.
Linha 3727:
Não há mais ônibus entre a estação Lieusaint e o ZAC du Levant e Château d'Eau, com passagem a cada 30 minutos entre 5h45 e 9h00 e entre 16h45 e 19h30 e a cada hora no restante do dia.
Linha 3735:
A extensão da linha até o estacionamento da A5 em Moissy-Cramayel, atendendo três paradas no parque empresarial.
Um novo serviço passando pela aldeia de Ourdy e pela casa de repouso de Réau.
Maior frequência, com ônibus a cada 30 minutos nos horários de pico e ônibus a cada hora fora do horário de pico, e aos sábados.
O serviço para a antiga parada "Centre pénitencier" é transferido para a parada "Plessis Picard".
Uma frequência de 30 minutos nos dias de semana, das 6h15 às 7h50, das 16h45 às 18h45, e a cada hora no restante do dia, além de sábados das 6h45 às 20h30.