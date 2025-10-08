Notícias semelhantes

Uma oferta de transporte redesenhada e fortalecida

Linha 3741:

O estabelecimento de um novo serviço ao sul de Savigny-le-Temple.

A retomada do serviço para a aldeia de Noisement e a parada Ecomusée da antiga linha 3744.

O serviço para a estação Cesson, o colégio Grand Parc e agora o centro da cidade de Savigny-le-Temple.

A criação de uma nova parada chamada "Roselière".

A linha opera de segunda a sexta-feira, entre 5h30 e 20h20.

Uma frequência de 15 a 20 minutos entre 6h40 e 8h30 e entre 17h45 e 18h35, e a cada 30 minutos no restante do dia.

Linha 3736:

Um novo serviço suburbano em Cesson graças à nova parada de Roselière

Uma rota simplificada com a transferência do serviço para Noisement e o Ecomusée para a linha 3741.