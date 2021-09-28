Express A14: Horário completo

Veja abaixo os horários da sua linha de ônibus A14 Express:

Linha de ônibus expresso A14 Hôpital François Quesnay Mantes-la-Jolie - Gambetta / Terminal Jules Vernes, Courbevoie

Linha Bus Express A14 La Vallée française, Bonnières-sur-Seine - Gambetta / Terminal Jules Vernes, Courbevoie

Você também pode encontrar esses horários em formato papel em nossas agências de vendas e prefeituras:

  • Ônibus de loja : Place du 8 mai 1945 na estação Mantes-la-Jolie
  • Agence Navigo : Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes-la-Jolie
  • Agência Navigo SNCF : Place de l'Europe 78711, Mantes-la-ville (Estação rodoviária)
  • Prefeitura de Mantes-la-Jolie : 31 Rue Léon Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie
  • Prefeitura do distrito de Val Fourré : Rue Pierre de Ronsard, 78200 Mantes-la-Jolie

Você também pode encontrar os folhetos de horários na agência Terminal Jules Verne: 1 Rdpt de la Défense, 92400 Courbevoie

Encontre todas as nossas notícias e informações de trânsito no Twitter: @Mantois_IDFM

Até breve na nossa rede!