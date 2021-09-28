Você também pode encontrar esses horários em formato papel em nossas agências de vendas e prefeituras:
- Ônibus de loja : Place du 8 mai 1945 na estação Mantes-la-Jolie
- Agence Navigo : Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes-la-Jolie
- Agência Navigo SNCF : Place de l'Europe 78711, Mantes-la-ville (Estação rodoviária)
- Prefeitura de Mantes-la-Jolie : 31 Rue Léon Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie
- Prefeitura do distrito de Val Fourré : Rue Pierre de Ronsard, 78200 Mantes-la-Jolie
Você também pode encontrar os folhetos de horários na agência Terminal Jules Verne: 1 Rdpt de la Défense, 92400 Courbevoie
Encontre todas as nossas notícias e informações de trânsito no Twitter: @Mantois_IDFM
Até breve na nossa rede!