Notícias semelhantes

Ônibus e compras: acesso simplificado aos centros comerciais de Essonne

Publicado em

Leitura 2 min

Fazer compras ou aproveitar um dia de compras nunca foi tão fácil em Essonne. Você pode acessar rapidamente e sem estresse os principais shoppings do seu território. Sem mais preocupações com estacionamento, opte por uma viagem inteligente e econômica! Descubra as linhas de ônibus que facilitam o acesso às suas áreas de compras favoritas!

Linhas de ônibus a serviço da sua mobilidade

Seja para suas compras, uma maratona de compras ou simplesmente para aproveitar os serviços locais, várias linhas de ônibus atendem os principais centros comerciais do território.

Z.I de la Croix Blanche - Sainte-Geneviève-des-Bois

📍Paradas: ZI Croix Blanche e/ou Plessis e/ou Petits Champs

  • Linhas 4501, 4504, 4505, 4511, 4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118

Intermarché - Longpont-sur-Orge

📍Paradas: Pont des Belles Dames e/ou Centro Comercial

  • Linhas 4503, 9114, 9115 e TàD 4595

Centros Comerciais - La Ville du Bois e Villebon-sur-Yvette

📍Paradas: Les Joncs Marins e/ou La Bretèche C.C Villebon 2

  • Linhas 4503, 9114, 9115

Centro Comercial Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge

📍Paradas: C.C Maison Neuve e/ou Les Promenades

  • Linhas 4531, 4554 e TàD 4596

Parada Le Spot – Évry – Evry-Courcouronnes

📍Parada: estação Evry-Courcouronnes

  • Linha 4504

Por que escolher o ônibus para suas viagens?

Optar pelo ônibus significa se beneficiar de várias vantagens:

  • Econômico : Mais barato que o carro e sem problemas de estacionamento.
  • Ecológico : Reduza sua pegada de carbono favorecendo o transporte público.
  • Prático : Frequências regulares e linhas bem pensadas para conectar os pontos comerciais à sua casa e/ou local de trabalho.

Não espere mais para aproveitar uma rede adaptada às suas necessidades e vá aos seus shoppings favoritos com facilidade!

Encontre os horários de todas as linhas da sua região:
Para acompanhar as notícias do território, acesse nossa conta X: CoeurEs_IDFM

Notícias semelhantes