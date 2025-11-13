Notícias semelhantes

Linhas de ônibus a serviço da sua mobilidade
Seja para suas compras, uma maratona de compras ou simplesmente para aproveitar os serviços locais, várias linhas de ônibus atendem os principais centros comerciais do território.
Z.I de la Croix Blanche - Sainte-Geneviève-des-Bois
📍Paradas: ZI Croix Blanche e/ou Plessis e/ou Petits Champs
- Linhas 4501, 4504, 4505, 4511, 4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118
Intermarché - Longpont-sur-Orge
📍Paradas: Pont des Belles Dames e/ou Centro Comercial
- Linhas 4503, 9114, 9115 e TàD 4595
Centros Comerciais - La Ville du Bois e Villebon-sur-Yvette
📍Paradas: Les Joncs Marins e/ou La Bretèche C.C Villebon 2
- Linhas 4503, 9114, 9115
Centro Comercial Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge
📍Paradas: C.C Maison Neuve e/ou Les Promenades
- Linhas 4531, 4554 e TàD 4596
Parada Le Spot – Évry – Evry-Courcouronnes
📍Parada: estação Evry-Courcouronnes
- Linha 4504
Por que escolher o ônibus para suas viagens?
Optar pelo ônibus significa se beneficiar de várias vantagens:
- Econômico : Mais barato que o carro e sem problemas de estacionamento.
- Ecológico : Reduza sua pegada de carbono favorecendo o transporte público.
- Prático : Frequências regulares e linhas bem pensadas para conectar os pontos comerciais à sua casa e/ou local de trabalho.