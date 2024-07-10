Passagem da Chama Olímpica em 22 de julho!

Suas linhas de ônibus são impactadas na área de Evry Centre Essonne.

Algumas linhas no território de Evry Centre Essonne são impactadas pela passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024, entre 15h e 20h, especialmente nos seguintes municípios:

  • O município de Evry-Courcouronnes
  • O município de Ris-Orangis
  • A comuna de Bondoufle
  • A comuna de Lisses

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

