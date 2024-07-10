Algumas linhas no território de Evry Centre Essonne são impactadas pela passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024, entre 15h e 20h, especialmente nos seguintes municípios:
- O município de Evry-Courcouronnes
- O município de Ris-Orangis
- A comuna de Bondoufle
- A comuna de Lisses
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- Linha 401 - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 403 - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 404 - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 405 - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 407 - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 408 - Veja os detalhes dessas mudanças
- Linha 413 - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 414 - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 414D - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 415 - Veja detalhes dessas mudanças
- Linha 416 - Veja detalhes dessas mudanças