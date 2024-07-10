Algumas linhas no território de Evry Centre Essonne são impactadas pela passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024, entre 15h e 20h, especialmente nos seguintes municípios:

O município de Evry-Courcouronnes

O município de Ris-Orangis

A comuna de Bondoufle

A comuna de Lisses

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo: