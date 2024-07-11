O Revezamento da Tocha Olímpica cruzará o território de Argenteuil Boucles de Seine nos dias 19 e 23 de julho.
Algumas linhas na sua região serão afetadas:
Setor de Argenteuil em 19 de julho:
- Linha 1: As paradas Gare d'Argenteuil, Jean Allemane, Pont Blanc, Saint Quentin, Anatole Lucas, Marceau Guillot e Félifeu não serão atendidas entre 9h30 e 13h. Sua linha só irá entre as paradas Gare du Val d'Argenteuil e Gare de Sartrouville.
- Linha 2: O tráfego na sua linha será completamente interrompido entre 07:40 e 13:00. A última partida do Moulin de Sannois, pela manhã, será às 07:20 e a última partida da estação de trem de Argenteuil será às 07:40.
- Linha 4: As paradas Gare d'Argenteuil, Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin Georges Belin, Reichsteiner e Ernestine não serão atendidas entre 9h30 e 13h. Sua linha só vai circular entre as paradas Charcot e Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.
- Linha 6: As paradas de transferência Avenue du château, Place du 11 novembre, Jean Moulin/Henri Barbusse, Charles de Gaulle/Barbusse, Clément Ader, Calais, Antonin Georges Belin, Hôtel de Ville e Léon Feix não serão atendidas entre 9h30 e 14h. Sua linha só vai circular entre as paradas Pont de Bezons e Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.
- Linha 7: As paradas Gare d'Enghien, Mairie, Casino, Limite des départements e Rue de Saint-Gratien não serão atendidas entre 14h30 e 19h. Sua linha só irá entre as paradas Gare d'Argenteuil e Cygne d'Enghien.
- Linha 8: As paradas Gare d'Argenteuil, Leon Feix, Hôtel de ville, PVC, Jean Borderel, Salle Jean Vilar, Héloïse, Petit Marly, Charles de Gaulles, Clément Ader, Prudhon, Hôpital não serão atendidas entre 9h30 e 14h. Sua linha só vai passar entre as paradas Charcot e Bérienne.
- Linha 9: As paradas Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin, Georges Belin e Calais não serão atendidas entre 9h30 e 13h. Sua linha só vai circular entre as paradas Gandon Texier e Gare de Sartrouville.
Setor de Saint-Germain-en-Laye em 23 de julho:
- Linha 2: As paradas Strasbourg Paymal, Château du Val e Gare de Saint-Germain-en-Laye não serão atendidas entre 12h30 e 17h. Sua linha só vai circular entre as paradas Gare de Maisons-Laffitte e Grille Royale.