Notícias semelhantes

O que é o Plano Neve?

O plano de neve é um documento elaborado conjuntamente pela empresa de transporte e pelo Syndicat Intercommunal d'Etudes des Mobilités Urbaines de Marne-la-Vallée, que lista todas as medidas tomadas para cada linha em caso de neve ou gelo , dependendo da viabilidade das estradas.

Ele serve como base para informar você sobre o tráfego na sua linha.

Este documento está sujeito a alterações em caso de condições climáticas mais severas e é adaptado de acordo com o tráfego.

Como foi decidida a implementação do Plano de Neve?

Bem cedo pela manhã, nossas equipes de campo escaneiam a rede e identificam as estradas que são transitáveis ou não. Eles enviam as informações para nosso Centro de Controle Centralizado, que decide se os motoristas devem ou não enviar os motoristas para o serviço, caso as condições de segurança não sejam atendidas para você e para a equipe de condução.

Se uma estrada ou linha estiver intransitável, enviamos um alerta do formulário para informar sobre a implementação do plano de neve, listando as linhas em questão.

É claro que é possível que nenhuma linha saia, caso em que as linhas ficam paradas.

Quanto aos serviços específicos para as escolas, eles não são oferecidos porque o risco de não conseguir trazer os alunos de volta à noite costuma ser muito alto.

Como posso ser informado sobre a situação do trânsito?

É possível:

> Receba alertas no seu smartphone com o aplicativo Île-de-France Mobilités tendo previamente marcado suas linhas clicando no pequeno sino: