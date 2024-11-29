Notícias semelhantes

Foto de um ônibus com fundo de neve próximo a um abrigo de passageiros
O que é o Plano Neve?
O plano de neve é um documento elaborado conjuntamente pela empresa de transporte e pelo Syndicat Intercommunal d'Etudes des Mobilités Urbaines de Marne-la-Vallée, que lista todas as medidas tomadas para cada linha em caso de neve ou gelo , dependendo da viabilidade das estradas.
Ele serve como base para informar você sobre o tráfego na sua linha.
Este documento está sujeito a alterações em caso de condições climáticas mais severas e é adaptado de acordo com o tráfego.
Como foi decidida a implementação do Plano de Neve?
Bem cedo pela manhã, nossas equipes de campo escaneiam a rede e identificam as estradas que são transitáveis ou não. Eles enviam as informações para nosso Centro de Controle Centralizado, que decide se os motoristas devem ou não enviar os motoristas para o serviço, caso as condições de segurança não sejam atendidas para você e para a equipe de condução.
Se uma estrada ou linha estiver intransitável, enviamos um alerta do formulário para informar sobre a implementação do plano de neve, listando as linhas em questão.
É claro que é possível que nenhuma linha saia, caso em que as linhas ficam paradas.
Quanto aos serviços específicos para as escolas, eles não são oferecidos porque o risco de não conseguir trazer os alunos de volta à noite costuma ser muito alto.
Como posso ser informado sobre a situação do trânsito?
É possível:
> Receba alertas no seu smartphone com o aplicativo Île-de-France Mobilités tendo previamente marcado suas linhas clicando no pequeno sino:
> Visite o site da iledefrance-mobilites.fr , na seção Informações de Tráfego
> Consulte nossa conta X @MLV_IDFM, informações gerais são atualizadas regularmente e documentos de apoio podem ser enviados por mensagem privada
> Para mais informações, entre em contato com nosso Ponto de Informações de Ônibus na estação Lagny Thorigny, aberto das 7h às 19h de segunda a sexta-feira
> Entre em contato com nosso Atendimento ao Cliente pelo 0800 10 20 20 de segunda a sábado, das 6h30 às 20h, mas cuidado para que as filas possam estar congestionadas! Opte por uma assinatura (gratuita) dos alertas
E agora, o que fazer?
Convidamos você a baixar o Plano de Neve abaixo e consultar os diversos impactos nas suas linhas para antecipar suas viagens em caso de mau tempo.