Para remover, reduzir ou compensar os obstáculos enfrentados, um formulário de solicitação ou reclamação está disponível para qualquer usuário com mobilidade reduzida que deseje relatar os inconvenientes encontrados na rede de Bièvre, em cada ônibus, aos motoristas.

Este formulário pode ser baixado abaixo. Você só terá que preencher e enviar para o endereço [email protected]

Você também tem a opção de nos contatar pelo 0 806 079 357 (preço de ligação) de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h e sábado das 9h às 17h (exceto feriados), ou usar a seção " Contato" no seu portal.

Equipes dedicadas serão responsáveis por encaminhar seu relatório e responder a todos os seus pedidos.

Boa viagem na nossa rede!