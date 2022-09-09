O TàD Melun Nord

O que é o Melun Nord TàD?

O Melun Nord Demand-Responsive Transport substitui as linhas G e T de segunda a sexta-feira durante os horários de pico (das 9h40 às 16h30) e aos sábados durante todo o dia.

Com o TàD Melun Nord, aproveite um modo de viagem flexível e direto, onde quer que esteja!

Como funciona?

Nada poderia ser mais simples!

Mova-se de todos os pontos de interrupção no perímetro para um dos 5 pontos de interesse e vice-versa.

Reserve sua viagem de 30 dias antes da partida e até 1 hora antes:

Vá até a parada mais próxima de você: o DRT vai te buscar e deixar em um dos 5 pontos de interesse que você escolher.

Horário de funcionamento:

• De segunda a sexta-feira, das 9h40 às 16h30;

• Sábado, das 6h30 às 20h.

Nesses horários, todas as paradas das linhas G e T são atendidas pela TàD Melun Nord.

Fora desse horário, as linhas G e T oferecem o serviço habitual de segunda a sexta-feira.