Para suas viagens fora do pico, pense no DRT

Campanha promocional sobre Transporte Responsivo à Demanda: "Sob medida e sob demanda, descubra o TàD"

Foto de uma jovem com máscara a bordo de um ônibus com o slogan da campanha e consulte o site Île-de-France Mobilités para mais informações

O TàD Melun Nord

O que é o Melun Nord TàD?

O Melun Nord Demand-Responsive Transport substitui as linhas G e T de segunda a sexta-feira durante os horários de pico (das 9h40 às 16h30) e aos sábados durante todo o dia.

Com o TàD Melun Nord, aproveite um modo de viagem flexível e direto, onde quer que esteja!

 

Como funciona?

Nada poderia ser mais simples!

Mova-se de todos os pontos de interrupção no perímetro para um dos 5 pontos de interesse e vice-versa.

Reserve sua viagem de 30 dias antes da partida e até 1 hora antes:

 

Vá até a parada mais próxima de você: o DRT vai te buscar e deixar em um dos 5 pontos de interesse que você escolher.

Horário de funcionamento:

• De segunda a sexta-feira, das 9h40 às 16h30;

• Sábado, das 6h30 às 20h.

Nesses horários, todas as paradas das linhas G e T são atendidas pela TàD Melun Nord.

Fora desse horário, as linhas G e T oferecem o serviço habitual de segunda a sexta-feira.

Folheto T-to-D Melun Nord

O TàD Santo Assis

Durante o dia, das 9h50 às 15h45, de segunda a sexta-feira, desfrute de mobilidade à la carte nas linhas J e O graças ao TàD Sainte Assise.

Reserve suas viagens com até 1 hora de antecedência, para rotas mais diretas para as estações Ponthierry-Pringy, Le Mée e Cesson, além de mais conexões com o RER D.

O TàD Saint Fargeau

Seu Saint Fargeau TàD funciona de segunda a sábado, das 6h às 20h. Reserve suas viagens com até 1 hora de antecedência pela Internet, pelo aplicativo móvel ou por telefone.

Folheto TàD Saint-Fargeau Sainte-Assise

Esses serviços são acessíveis a todos:

• Crianças menores de 10 anos devem ser acompanhadas por um adulto;

• jovens entre 11 e 17 anos podem usar esse serviço com permissão dos pais;

• Se você é uma pessoa com mobilidade reduzida, por favor, indique isso ao reservar.

 

Para a reserva desses 3 serviços T&D, 3 canais possíveis:

Aplicativo T&D Île-de-France Mobilités

tad.idfmobilites.fr

Tel: 09 70 80 96 63 de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h