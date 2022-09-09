Foto de uma jovem com máscara a bordo de um ônibus com o slogan da campanha e consulte o site Île-de-France Mobilités para mais informações
O TàD Melun Nord
O que é o Melun Nord TàD?
O Melun Nord Demand-Responsive Transport substitui as linhas G e T de segunda a sexta-feira durante os horários de pico (das 9h40 às 16h30) e aos sábados durante todo o dia.
Com o TàD Melun Nord, aproveite um modo de viagem flexível e direto, onde quer que esteja!
Como funciona?
Nada poderia ser mais simples!
Mova-se de todos os pontos de interrupção no perímetro para um dos 5 pontos de interesse e vice-versa.
Reserve sua viagem de 30 dias antes da partida e até 1 hora antes:
Vá até a parada mais próxima de você: o DRT vai te buscar e deixar em um dos 5 pontos de interesse que você escolher.
Horário de funcionamento:
• De segunda a sexta-feira, das 9h40 às 16h30;
• Sábado, das 6h30 às 20h.
Nesses horários, todas as paradas das linhas G e T são atendidas pela TàD Melun Nord.
Fora desse horário, as linhas G e T oferecem o serviço habitual de segunda a sexta-feira.
O TàD Santo Assis
Durante o dia, das 9h50 às 15h45, de segunda a sexta-feira, desfrute de mobilidade à la carte nas linhas J e O graças ao TàD Sainte Assise.
Reserve suas viagens com até 1 hora de antecedência, para rotas mais diretas para as estações Ponthierry-Pringy, Le Mée e Cesson, além de mais conexões com o RER D.
O TàD Saint Fargeau
Seu Saint Fargeau TàD funciona de segunda a sábado, das 6h às 20h. Reserve suas viagens com até 1 hora de antecedência pela Internet, pelo aplicativo móvel ou por telefone.
Esses serviços são acessíveis a todos:
• Crianças menores de 10 anos devem ser acompanhadas por um adulto;
• jovens entre 11 e 17 anos podem usar esse serviço com permissão dos pais;
• Se você é uma pessoa com mobilidade reduzida, por favor, indique isso ao reservar.
Para a reserva desses 3 serviços T&D, 3 canais possíveis:
Aplicativo T&D Île-de-France Mobilités
Tel: 09 70 80 96 63 de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h