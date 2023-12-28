Notícias semelhantes

Seus horários estão disponíveis em:

- O site > horários das linhas de ônibus Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)

- Na aplicação IDF Mobilités

- No seu ponto de ônibus

- Na agência Evry Centre Essonne, localizada no mezanino (1º andar) da estação de trem Evry Courcouronnes

- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 80 96 31 87