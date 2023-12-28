Prepare-se para o início do novo ano letivo baixando seus horários de ônibus!

Publicado em

Leitura 1 min

Baixe os horários das suas linhas de ônibus.

Encontre todos os horários de volta às aulas das linhas de ônibus na sua região de Evry Centre Essonne. Esse horário está em vigor a partir de segunda-feira, 1º de janeiro de 2024.

Onde posso encontrar minhas horas?

Seus horários estão disponíveis em:

- O site > horários das linhas de ônibus Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)

- Na aplicação IDF Mobilités

- No seu ponto de ônibus

- Na agência Evry Centre Essonne, localizada no mezanino (1º andar) da estação de trem Evry Courcouronnes

- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 80 96 31 87

Baixe meus horários abaixo:

Linha 300
Linha 301
Linha 302
Linha 303
Linha 304
Linha 305
Linha 312
Linha 313
Linha 401
Linha 402
Linha 403
Linha 404
Linha 405
Linha 406
Linha 407
Linha 407S
Linha 408
Linha 409
Linha 409M
Linha 412
Linha 413
Linha 413F
Linha 414
Linha 414D
Linha 415
Linha 416
Linha 418
Linha 419
Linha 420
Linha 453
Linha 500
Linha 501
Linha 510
Linha 510P
Linha 24.06
Linha DM4
Linha DM22
Linha DM7S
Linha N139

Notícias semelhantes