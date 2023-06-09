Notícias semelhantes

Encontre seus horários de verão online

Neste verão, seus horários estarão disponíveis apenas em versão digital como parte de uma abordagem eco-responsável.

Neste verão, encontre todos os seus horários de verão online.

Para fazer parte de uma abordagem de RSC eco-responsável e limitar nosso desperdício, optamos por não imprimir folhetos de cronograma para o verão de 2023.

Onde posso encontrar minhas horas para este verão?

Seus horários estão disponíveis em:

- O site > horários das linhas de ônibus Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

- Na aplicação IDF Mobilités

- No seu ponto de ônibus

- Na sua prefeitura

- Do nosso centro de atendimento ao cliente no 01 87 58 11 00

Seu horário de funcionamento de segunda-feira, 24 de julho, a domingo, 3 de setembro de 2023:

Linha 12

 -  5.6 MB

Linha 13

 -  5.6 MB

Linha 14

 -  997.9 KB

Linha 16

 -  835.2 KB

Linha 17

 -  2.7 MB

Linha 18

 -  235.6 KB

Linha 19

 -  411.6 KB

Linha 91.10

 -  3.2 MB

Linha 91.09

 -  5.6 MB

Linha 191.100

 -  6.6 MB

Linha A (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)

 -  1.1 MB

Linha A (Choisy-le-Roi <> Brunoy)

 -  6.5 MB

Linha B

 -  778.8 KB

Linha BM

 -  2.7 MB

Linha C (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)

 -  188.7 KB

Linha C (Boussy-Saint-Antoine <> Epinay-sous-Sénart)

 -  15.5 MB

Linha D (Vigneux-sur-Seine)

 -  578.0 KB

Linha D (Brunoy)

 -  2.5 MB

Linha E (Vigneux-sur-Seine)

 -  8.3 MB

Linha E (Boissy-Saint-Léger <> Brunoy)

 -  2.4 MB

Linha F

 -  7.1 MB

Linha F4

 -  5.2 MB

Linha H

 -  6.5 MB

Linha I

 -  5.7 MB

Linha IV

 -  4.3 MB

Linha LP1

 -  496.8 KB

Linha M

 -  8.9 MB

Linha P

 -  2.0 MB

QB Line

 -  1.5 MB

Linha RD

 -  1.0 MB

Linha S

 -  3.0 MB

Linha X

 -  14.4 MB

