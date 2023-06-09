Notícias semelhantes

Neste verão, encontre todos os seus horários de verão online.
Para fazer parte de uma abordagem de RSC eco-responsável e limitar nosso desperdício, optamos por não imprimir folhetos de cronograma para o verão de 2023.
Onde posso encontrar minhas horas para este verão?
Seus horários estão disponíveis em:
- O site > horários das linhas de ônibus Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)
- Na aplicação IDF Mobilités
- No seu ponto de ônibus
- Na sua prefeitura
- Do nosso centro de atendimento ao cliente no 01 87 58 11 00