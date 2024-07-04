Veja abaixo os horários das linhas adaptadas neste verão
Algumas linhas na região de Roissy Est são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. De 15 de julho a 1º de setembro, os horários das seguintes linhas serão excepcionalmente modificados:
- Linha 2101: verifique o horário
- Rota 2102: confira o horário
- Linha 2103: verifique o horário
- Linha 2104: verifique o horário
- Linha 2113: confira o horário
- Rota 2116: confira o horário
- Linha 2118: verifique o horário
- Linha 2120: verifique o horário
- Linha 2121: verifique o horário
- Linha 2123: verifique o horário
- Linha 2124: verifique o horário
- Linha 2128: verifique o horário
- Linha 2129: verifique o horário
Neste verão, seus panfletos vão tirar um dia de folga!
Para reduzir nosso impacto ambiental, os horários não são mais impressos neste verão. Os horários estão claramente exibidos nos pontos de parada e estão disponíveis em nosso site e aplicativo:
Onde posso encontrar minhas horas?
- No site Horário de ônibus (iledefrance-mobilites.fr)
- No aplicativo IDF Mobilités
- No seu ponto de parada
- No nosso centro de atendimento ao cliente, no 01 80 96 32 82
Encontre todas as suas notícias no X (ex-Twitter): @Roissyest_IDFM
Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!