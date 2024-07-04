Os horários de algumas linhas de ônibus em Roissy Est neste verão foram adaptados

Neste verão, de 8 de julho a 1º de setembro de 2024, excepcionalmente, os horários de algumas linhas foram adaptados.

Veja abaixo os horários das linhas adaptadas neste verão

Algumas linhas na região de Roissy Est são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. De 15 de julho a 1º de setembro, os horários das seguintes linhas serão excepcionalmente modificados:

Neste verão, seus panfletos vão tirar um dia de folga!

Para reduzir nosso impacto ambiental, os horários não são mais impressos neste verão. Os horários estão claramente exibidos nos pontos de parada e estão disponíveis em nosso site e aplicativo:

Onde posso encontrar minhas horas?

Encontre todas as suas notícias no X (ex-Twitter): @Roissyest_IDFM

