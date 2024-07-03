Os horários de verão de algumas linhas de ônibus de Roissy Ouest foram adaptados

Publicado em

  -  

Atualizado em

Leitura 2 min

Algumas linhas de ônibus serão modificadas para os Jogos Olímpicos de 2024. Contamos tudo aqui.

Algumas linhas na área de Roissy West são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:

  • A passagem da Chama Olímpica em 25 de julho de 2024 em Stains.
  • O estabelecimento de um perímetro de segurança em conexão com uma infraestrutura olímpica de 18 de julho a 12 de setembro de 2024.

Você encontrará os detalhes das interrupções abaixo:

Consulte abaixo os horários das linhas adaptadas neste verão

De 8 de julho a 1º de setembro, os horários das seguintes linhas serão excepcionalmente modificados:

Neste verão, seus panfletos vão tirar um dia de folga!

Para reduzir nosso impacto ambiental, os horários não são mais impressos durante o período de verão. Os horários são exibidos nos pontos de parada e disponíveis no site e no aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités.

Onde posso encontrar minhas horas?

Encontre todas as suas notícias no X (ex-Twitter): @RoissyO_IDFM

Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!