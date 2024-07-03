Algumas linhas na área de Roissy West são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:
- A passagem da Chama Olímpica em 25 de julho de 2024 em Stains.
- O estabelecimento de um perímetro de segurança em conexão com uma infraestrutura olímpica de 18 de julho a 12 de setembro de 2024.
Você encontrará os detalhes das interrupções abaixo:
- Linha 11 : rota modificada em 25 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha Vitavil: rota modificada em 25 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 93 : rota modificada de 18 de julho a 12 de setembro de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
Consulte abaixo os horários das linhas adaptadas neste verão
De 8 de julho a 1º de setembro, os horários das seguintes linhas serão excepcionalmente modificados:
- Linha 11: confira o horário
- Linha 20: confira o horário
- Linha 22: verifique o horário
- Linha 23: verifique o horário
- Linha 24: confira o horário
- Linha 30B: confira o horário
- Linha 30D: verifique o horário
- Linha 31: verifique o horário
- Linha 32: verifique o horário
- Linha 32ZA: confira o horário
- Linha 36: verifique o horário
- Linha 37: verifique o horário
- Linha 9501: verifique o horário
- Linha 9502: confira o horário
- Linha Gbus: confira o horário
- Linha R1: verifique o horário
- Linha R2: verifique o horário
- Linha R4: verifique o horário
- Linha R5: verifique o horário
- Linha R6: verifique o horário
- Linha R8: verifique o horário
- Linha R9: verifique o horário
- Linha Vitavil: confira o horário
Neste verão, seus panfletos vão tirar um dia de folga!
Para reduzir nosso impacto ambiental, os horários não são mais impressos durante o período de verão. Os horários são exibidos nos pontos de parada e disponíveis no site e no aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités.
Onde posso encontrar minhas horas?
- No site, na seção Notícias> Notícias> Val d'Oise> Roissy Ouest
- No aplicativo IDF Mobilités
- No seu ponto de parada
- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 80 96 32 81
Encontre todas as suas notícias no X (ex-Twitter): @RoissyO_IDFM
Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!