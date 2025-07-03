Seu horário de funcionamento no verão 2025

Os períodos de validade do seu horário de verão:

Linhas 6160, 6161, 6162, 6164 : de segunda-feira, 7 de julho, a domingo, 31 de agosto de 2025

: de segunda-feira, 7 de julho, a domingo, 31 de agosto de 2025 Linhas 6135 e 6136: de segunda-feira, 7 de julho, a quinta-feira, 14 de agosto de 2025

e 6136: de segunda-feira, 7 de julho, a quinta-feira, 14 de agosto de 2025 Linhas 6122, 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6140, 6142, 6145 : de segunda-feira, 14 de julho a domingo, 17 de agosto de 2025

: de segunda-feira, 14 de julho a domingo, 17 de agosto de 2025 A linha 6163 e as linhas escolares não operam durante as férias de verão.

Comprometidos em respeitar o meio ambiente, convidamos você a consultar sua agenda de verão exclusivamente online em: