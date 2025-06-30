Os horários de algumas linhas são modificados durante o verão.
De 15 de julho a 24 de agosto, os horários das seguintes linhas serão modificados:
- Linha 9502: confira o horário
- Linha 30B: confira o horário
Neste verão, seus panfletos vão tirar um dia de folga!
Para reduzir nosso impacto ambiental, os horários não são mais impressos durante o período de verão.
Onde posso encontrar minhas horas?
- No site, na seção Notícias> Notícias> Val d'Oise> Roissy Ouest
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
- No seu ponto de parada
- No nosso centro de atendimento ao cliente no 0800 10 20 20
Encontre todas as suas notícias no X (ex-Twitter): @RoissyO_IDFM
Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!