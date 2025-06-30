Os horários de verão de algumas linhas de ônibus de Roissy Ouest foram adaptados

Publicado em

  -  

Atualizado em

Leitura 1 min

Algumas linhas de ônibus serão modificadas neste verão, contamos tudo aqui.

Os horários de algumas linhas são modificados durante o verão.

De 15 de julho a 24 de agosto, os horários das seguintes linhas serão modificados:

Neste verão, seus panfletos vão tirar um dia de folga!

Para reduzir nosso impacto ambiental, os horários não são mais impressos durante o período de verão.

Onde posso encontrar minhas horas?

Encontre todas as suas notícias no X (ex-Twitter): @RoissyO_IDFM

Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!