Onde posso encontrar minhas horas?

No site, na seção Notícias> Notícias> Val d'Oise> Roissy Ouest

No aplicativo Île-de-France Mobilités

No seu ponto de parada

No nosso centro de atendimento ao cliente no 0800 10 20 20

Encontre todas as suas notícias no X (ex-Twitter): @RoissyO_IDFM

Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!