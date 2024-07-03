Neste verão, seus panfletos vão tirar um dia de folga!
Com o objetivo de reduzir nosso impacto ambiental, encontre todos os seus horários digitalizados.
Onde posso encontrar minhas horas?
Você pode encontrar seu horário de funcionamento:
- Horários de ônibus no site (iledefrance-mobilites.fr)
- Na aplicação IDF Mobilités
- No seu ponto de parada
- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 80 96 31 87
Encontre todas as suas notícias no X (ex-Twitter): @EvryEss_IDFM
Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!