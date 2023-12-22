Notícias semelhantes

Algumas linhas na região da Île-de-France West são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. De 8 de julho a 8 de setembro, os horários das seguintes linhas serão excepcionalmente modificados.

Para oferecer uma oferta um pouco menos baixa do que o esperado, as linhas 15 e 475 se beneficiarão de reforços de 8 a 19 de julho e de 26 de agosto a 6 de setembro:

- Linha 15: Horário de verão

Partidas adicionais do "Parc de Saint-Cloud T2" às 07:53, 08:13 e 08:33

Partidas adicionais de "La Bataille" às 16h45 e 17h15

- Linha 475: Horário de verão

Partidas adicionais de "Porte d'Orléans" às 07:33, 07:57 e 08:20

Partidas adicionais de "Praga" para Élancourt às 16:25, 18:12 e 18:40

- Linha expressa 4: Horário de verão

- Linha Express 16: Horário de verão

- Linha expressa 78: Horário de verão

- Linha Express 80: Horário de verão

Não há mudanças de horário nas outras linhas da nossa rede durante o verão.