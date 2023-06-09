Notícias semelhantes

Prepare-se para o início do novo ano letivo baixando seus horários de ônibus!

Baixe os horários das suas linhas de ônibus.

Os horários dos seus ônibus para o início do ano letivo no seu território Val d'Yerres, Val de Seine.
Horário de volta às aulas Ônibus Val d'Yerres Va de Seine

Encontre todos os horários de volta às aulas das linhas de ônibus na sua região de Val d'Yerres Val de Seine. Esses cronogramas estão em vigor a partir de segunda-feira, 04 de setembro de 2023.

Onde posso encontrar meus horários para o início do ano letivo?

Seus horários estão disponíveis em:

- O site > horários das linhas de ônibus Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

- Na aplicação IDF Mobilités

- No seu ponto de ônibus

- Na sua prefeitura

- Do nosso centro de atendimento ao cliente no 01 87 58 11 00

Seu horário de funcionamento a partir de segunda-feira, 04 de setembro de 2023:

Linha 12
Linha 13
Linha 14
Linha 16
Linha 17
Linha 17S
Linha 18
Linha 19
Linha 501
Linha 91.09
Linha 91.01
Linha 191.100
Linha A (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)
Linha A (Choisy-le-Roi <> Brunoy)
Linha B
Linha BM
Linha C (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)
Linha C (Boussy-Saint-Antoine <> Epinay-sous-Sénart)
Linha D (Vigneux-sur-Seine)
Linha D (Brunoy)
Linha E (Vigneux-sur-Seine)
Linha E (Boissy-Saint-Léger <> Brunoy)
Linha E1
Linha E2
Linha F (Draveil <> Vigneux-sur-Seine)
Linha F (Yerres)
Linha F4
Linha H
Linha I
Linha IV
Linha LM
Linha LP1
Linha LP2
Linha M
Linha P
QB Line
Linha R
Linha RD
Linha S
Linha X
Linha N133 (ônibus noturno)
Linha N134 (ônibus noturno)
Linha N135 (ônibus noturno)
Ônibus noturno > Boussy-Saint-Antoine
Ônibus noturno > Brunoy
Ônibus noturno > Crosne
Ônibus noturno > Draveil
Ônibus noturno > Montgeron
Ônibus noturno > Quincy-Sous-Sénart
Ônibus noturno > Vigneux-sur-Seine
Ônibus noturno > Yerres Sud
Ônibus noturno > Yerres Nord

