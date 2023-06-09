Notícias semelhantes

Horário de volta às aulas Ônibus Val d'Yerres Va de Seine
Encontre todos os horários de volta às aulas das linhas de ônibus na sua região de Val d'Yerres Val de Seine. Esses cronogramas estão em vigor a partir de segunda-feira, 04 de setembro de 2023.
Onde posso encontrar meus horários para o início do ano letivo?
Seus horários estão disponíveis em:
- O site > horários das linhas de ônibus Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)
- Na aplicação IDF Mobilités
- No seu ponto de ônibus
- Na sua prefeitura
- Do nosso centro de atendimento ao cliente no 01 87 58 11 00