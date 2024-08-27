Notícias semelhantes

Encontre todos os horários de volta às aulas das linhas de ônibus na sua região de Evry Centre Essonne. Esses cronogramas estão em vigor a partir de segunda-feira, 2 de setembro de 2024.
Horário de funcionamento na região de Evry Centre Essonne
Onde posso encontrar minhas horas?
Seus horários estão disponíveis em:
- O site > horários das linhas de ônibus Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)
- Na aplicação IDF Mobilités
- No seu ponto de ônibus
- Na agência Evry Centre Essonne, localizada no mezanino (1º andar) da estação de trem Evry Courcouronnes
- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 80 96 31 87