Imagine R, o reflexo certo para o início do ano letivo de 2025-2026!

Publicado em

Leitura 1 min

Volta às aulas! As jornadas diárias retomam. Para os jovens, a assinatura do Imagine R é a forma mais fácil e econômica de se locomover pela região da Île-de-France, com total liberdade.

Em Saint-Germain-en-Laye, com o Imagine R, suas jornadas diárias ficam mais fáceis.

Um ingresso essencial para ir para a escola... Mas não só isso!

  • Com o Imagine R, não há mais limites: ônibus, metrô, RER, bonde ou trem, vá cerca de 7 dias por semana e em qualquer lugar da Île-de-France
  • Uma solução econômica, 50% mais barata que a tarifa clássica do Navigo
  • Uma assinatura voltada para jovens com menos de 26 anos

Muito mais do que uma assinatura

Com Imagine R, suas jornadas ficam mais fáceis... E seus hobbies também:

  • Descontos exclusivos com vários parceiros (cinema, lazer, cultura, etc.)
  • ofertas especiais para seus passeios e atividades por toda a Île-de-France

Fórmulas adaptadas a todos os perfis

Seja você no ensino fundamental, médio, médio ou superior, o Imagine R se adapta a cada idade:

  • Junior (-11 anos) → €24,40/ano (excluindo taxas de reserva)
  • Escola/Aluno (-26 anos) → €374,40/ano (excluindo taxas de inscrição)
O passe Imagine R Junior: €24,40/ano para viagens ilimitadas.
Pacote Imagine R School/Student: €374,40/ano para viagem ilimitada.
Saiba mais sobre o pacote Imagine R e seus benefícios aqui!

Para encontrar todas as notícias do seu território, acesse a conta X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM