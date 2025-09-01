Um ingresso essencial para ir para a escola... Mas não só isso!
- Com o Imagine R, não há mais limites: ônibus, metrô, RER, bonde ou trem, vá cerca de 7 dias por semana e em qualquer lugar da Île-de-France
- Uma solução econômica, 50% mais barata que a tarifa clássica do Navigo
- Uma assinatura voltada para jovens com menos de 26 anos
Muito mais do que uma assinatura
Com Imagine R, suas jornadas ficam mais fáceis... E seus hobbies também:
- Descontos exclusivos com vários parceiros (cinema, lazer, cultura, etc.)
- ofertas especiais para seus passeios e atividades por toda a Île-de-France
Fórmulas adaptadas a todos os perfis
Seja você no ensino fundamental, médio, médio ou superior, o Imagine R se adapta a cada idade:
- Junior (-11 anos) → €24,40/ano (excluindo taxas de reserva)
- Escola/Aluno (-26 anos) → €374,40/ano (excluindo taxas de inscrição)