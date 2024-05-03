Trabalhe para instalar seu TZEN 4.
Encontre todas as informações sobre as próximas obras TZEN 4 nas suas linhas!
Trabalhos no futuro TZEN 4 estão em andamento na sua região e resultarão na realocação de pontos e até desvios das suas linhas de ônibus.
Abaixo você encontrará informações por setor e por linha.
Setor do Centro Hospitalar South Ile-de-France (CHSF):
Setor Evry-Courcouronnes Centre:
Setor da estação de trem Corbeil-Essonnes:
Setor Grigny:
Setor Ris-Oranguís:
Setor Tarterêts:
Preparo meu roteiro:
Os desvios indicados neste artigo são desvios de longo prazo.
Mudanças podem ocorrer dependendo dos eventos atuais na sua rede de transporte.