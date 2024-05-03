Informações sobre as obras da TZEN 4

Publicado em

Leitura 1 min

Trabalho na rede TZEN 4

Trabalhe para instalar seu TZEN 4.

Encontre todas as informações sobre as próximas obras TZEN 4 nas suas linhas!

Trabalhos no futuro TZEN 4 estão em andamento na sua região e resultarão na realocação de pontos e até desvios das suas linhas de ônibus.

Abaixo você encontrará informações por setor e por linha.

Setor do Centro Hospitalar South Ile-de-France (CHSF):

Linha 402

Setor Evry-Courcouronnes Centre:

Linhas 403 - 453
Linhas 404 - 407
Linha 405
Linha 414
Linha 414D - 415 - 416

Setor da estação de trem Corbeil-Essonnes:

Linha 401
Linha 402
Linha 405

Setor Grigny:

Linha 402 - Nova Fazenda
Linha 402 - Toussaint-Louverture
Linhas 402 - 420 - 510 - 510P - DM22 - N139

Setor Ris-Oranguís:

Linha 402

Setor Tarterêts:

Linha 402

Preparo meu roteiro:

Os desvios indicados neste artigo são desvios de longo prazo.

Mudanças podem ocorrer dependendo dos eventos atuais na sua rede de transporte.

Prepare meu roteiro