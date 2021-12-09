O território de Argenteuil Boucles de Seine está organizado em torno dos 9 municípios a leste da comunidade aglomerada Saint-Germain Boucles de Seine e da cidade de Argenteuil.
Esta área possui 46 linhas regulares que oferecem serviços intramunicipais e intermunicipais e dão acesso às 7 estações da região e a muitos locais de interesse (locais de estudo, instalações de saúde, instalações de lazer e esportes, áreas de emprego).
Podem ser distinguidas 3 áreas de moradia :
- O setor norte é limitado pelas comunas de Argenteuil, Sartrouville, Bezons e Houilles
- O setor sul é limitado pelas comunas de Houilles, Carrières-sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet e Croissy-sur-Seine
- A região ao redor de Maisons-Laffitte e Le Mesnil Le Roi
Cartografia do território de Argenteuil Boucles de Seine
Setor Norte
Argenteuil - Sartrouville - Bezons - Houilles
- Linha 1 - Estação Sartrouville <> Estação Val d'Argenteuil <> Estação Argenteuil
- Linha 2 - Sannois Le Moulin <> Gare d'Argenteuil
- Linha 3 - Gare de Cormeilles em Parisis <> Pont de Bezons
- Linha 4 - Estação Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estação Argenteuil
- Linha 5 - Sartrouville <> Estação Sartrouville Trembleaux
- Linha 6 - Estação Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estação Argenteuil
- Linha 7 - Gare d'Argenteuil <> Gare d'Enghien-les-Bains
- Linha 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
- Linha 9 - Gare de Sartrouville <> , Gare d'Argenteuil
- Linha 17 - Gare du Val d'Argenteuil <> Parc d'activités du Val d'Argenteuil <> Gare du Val d'Argenteuil
- Linha 18 - Argenteuil Champagne-Roussillon <> , Gare d'Argenteuil
- Linha 34 - Estação Mercado Côteaux de Villes-Carrières-sur-Seine <>
- Linha H - Carrières-sur-Seine Lycée Les Pierres Vives <> <> estação Bezons Plateau
Setor Sul
Houilles - Montesson - Carrières-sur-Seine - Chatou - Le Vésinet - Croissy-sur-Seine
- Linha A - estação Vésinet-Le Pecq <> estação Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linha B - estação Rueil-Malmaison <> estação Sartrouville
- Linha C - estação Vésinet-Le Pecq <> Estação Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linha D - Estação Chatou-Croissy <> Le Chesnay Parly 2-Dutartre
- Linha E - Gare du Vésinet Centre <> Gare de Chatou-Croissy
- Linha F - Estação Vésinet-Le Pecq <> Montesson La Tour/Cimetière
- Linha G - estação Vésinet-Le Pecq <> Montesson <> banks estação Sartrouville
- Linha J - estação Sartrouville <> Estação Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linha K - estação Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estação Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linha L - Estação Chatou Mayoly Houilles-Carrières-sur-Seine<> .
- Linha M - estação Chatou-Croissy Vésinet-Le Pecq <>
- Linha P - Estação Berges de Montesson <> Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linha T - estação Chatou-Croissy <> Chatou Place du Docteur Roux
- Linha 20 - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare du Vésinet Centre
Setor Maisons-Laffitte
Maisons-Laffitte - Le Mesnil-Le-Roi
- Linha 2 - Estação Maisons-Laffitte <> Estação Saint-Germain-en-Laye
- Linha 6 - Estação Maisons-Laffitte <> Le-Mesnil-le-Roi
- Linha 12 - Circuito Urbano Maisons-Laffitte
Serviços escolares
Por todo o país
- Linha 1 - Estação Internacional Rue Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye Lycée
- Linha 12 - Croissy-sur-Seine <> Le Vésinet <> Rueil-Malmaison Daniélou
- Linha 37 - Ville d'Avray <> , Marnes-la-Coquette <> , Rueil, Malmaison, Saint Cucufa (Daniélou)
- Linha 40 - Puteaux <> Suresnes <> Saint-Cloud <> , Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
- Linha 56 - Bougival <> Croissy-sur-Seine <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
- Linha 57 - Le Port Marly Saint Fiacre <> Le Chesnay André Mignot-Les Chênes d'Or Hospital
- Linha S1 - Gare de Sartrouville <> Montesson Collège Pablo Picasso
- Linha S2 - Berges de Montesson <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Linha S3 - Chatou Cormeilles <> Chatou Paul Bert
- Linha S4 - Carrières-sur-Seine, Monceau <> Carrières-sur-Seine, Collège des Amandiers
- Linha S5 - Carrières-sur-Seine Piscine <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
- Linha S6 - Houilles Martyrs <> Carrières-sur-Seine Lycée des Pierres Vives
- Linha S7 - Monte Théophile Roussel <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Linha 501 - Circuito Escolar de Sartrouville
- Linha 502 - Circuito Escolar Sartrouville
- Linha 503 - Circuito Escolar de Sartrouville