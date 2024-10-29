Notícias semelhantes

Visite o Centro Operacional de Ônibus de Villepinte e descubra como ele funciona no domingo, 21 de setembro de 2025
Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus da sua região, para descobrir os bastidores do mundo do transporte em torno de uma visita ao terminal de ônibus, uma imersão nos bastidores do transporte, a descoberta das profissões e muitas outras atividades enriquecedoras!
Conheça nossas equipes no Centro Operacional de Ônibus em Villepinte no domingo, 21 de setembro, das 10h às 11h30.
O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto. Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.
Esperamos vê-lo no Centro Operacional de Ônibus em Villepinte:
Transdev Nord Seine-Saint-Denis - COB de Villepinte
241 Chemin du Loup - 93420 Villepinte
- Acesso de ônibus: linhas 1, 619 e T'bus 1, parada "Central Parc"
Para saber mais sobre as notícias do seu território, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Envol_IDFM