Notícias semelhantes

Keolis está recrutando motoristas na região de Val de Seine em Val d'Yerres.
Você quer entrar para um grupo que seja pioneiro em mobilidade e quer aproveitar um emprego estável e sustentável com uma missão real de serviço público?
Presente em todos os departamentos da Île-de-France, Keolis atua diariamente para oferecer meios de transporte mais agradáveis e humanos.
Keolis atende a todos os perfis, independentemente do nível de educação e experiência. Acreditamos no potencial de todos e garantimos que ele seja expresso por meio das experiências compartilhadas que podemos oferecer.
Você não tem carteira de motorista D?
Você tem menos de 19 anos ou está buscando emprego?
A Keolis apoia e financia cursos de treinamento para o ingresso profissional de motorista de transporte público rodoviário (CTCR), incluindo a carteira D e o FOMO de passageiros. Reconhecidos pelo Estado e pela profissão, esses cursos de treinamento são realizados em um centro parceiro e duram cerca de 3 meses.