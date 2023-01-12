Notícias semelhantes

Keolis Île-de-France, operadora da Île-de-France Mobilités, está lançando sua campanha de recrutamento: #ConduireVousMeneraLoin

Publicado em

Leitura 1 min

Por toda a região da Île-de-France, Keolis recruta e treina mulheres e homens para dirigir os ônibus da rede de transporte Île-de-France Mobilités.

Keolis está recrutando motoristas na região de Val de Seine em Val d'Yerres.
Você quer entrar para um grupo que seja pioneiro em mobilidade e quer aproveitar um emprego estável e sustentável com uma missão real de serviço público?

Presente em todos os departamentos da Île-de-France, Keolis atua diariamente para oferecer meios de transporte mais agradáveis e humanos.

Keolis atende a todos os perfis, independentemente do nível de educação e experiência. Acreditamos no potencial de todos e garantimos que ele seja expresso por meio das experiências compartilhadas que podemos oferecer.

Você não tem carteira de motorista D?
Você tem menos de 19 anos ou está buscando emprego?

A Keolis apoia e financia cursos de treinamento para o ingresso profissional de motorista de transporte público rodoviário (CTCR), incluindo a carteira D e o FOMO de passageiros. Reconhecidos pelo Estado e pela profissão, esses cursos de treinamento são realizados em um centro parceiro e duram cerca de 3 meses.

Junte-se a nós e assuma o volante!

