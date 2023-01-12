Notícias semelhantes

Você quer entrar para um grupo que seja pioneiro em mobilidade e quer aproveitar um emprego estável e sustentável com uma missão real de serviço público?

Presente em todos os departamentos da Île-de-France, Keolis atua diariamente para oferecer meios de transporte mais agradáveis e humanos.

Keolis atende a todos os perfis, independentemente do nível de educação e experiência. Acreditamos no potencial de todos e garantimos que ele seja expresso por meio das experiências compartilhadas que podemos oferecer.