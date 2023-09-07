A Île-de-France Mobilités está comprometida com sua segurança oferecendo o acesso o mais próximo possível da sua casa. Todas as noites a partir das 22h, você tem a opção de pedir ao motorista para pará-lo o mais próximo possível do seu destino, entre dois pontos de ônibus.

Onde posso me desligar?

A parada solicitada deve estar no trajeto da linha, entre dois pontos de parada. O motorista decide o local exato de descida, o mais próximo possível do seu destino, claro, mas também bem iluminado, com boa visibilidade e total segurança.

Como indico onde quero sair?

Tudo o que você precisa fazer é avisar o motorista, no máximo uma parada antes do seu destino. A descida então será apenas pela porta da frente. Com esse novo sistema, você não só poderá se beneficiar de um serviço mais seguro, mas também economizar tempo ao se aproximar do seu destino final.