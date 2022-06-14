A linha 262 vai para a cama mais tarde à noite!

A Linha 262 oferece uma ligação intermunicipal essencial entre Versalhes, Buc, Toussus-le-Noble, Châteaufort, Magny-les-Hameaux e Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Também oferece conexão com as estações de Versailles Château Rive Gauche (RER C), Versailles Chantiers (RER C, Transilien N e U) e Saint-Rémy-lès-Chevreuse (RER B).

A partir de 29 de agosto, para se adaptar às necessidades dos passageiros e fortalecer a concordância com os trens, a Île-de-France Mobilités está desenvolvendo o serviço da linha 262 para oferecer partidas mais tarde à noite.

Na estação de trem Versailles Château Rive Gauche, as últimas partidas serão às 23h30 de segunda a sexta-feira (em vez das 22h atualmente) e às 23h aos sábados (em comparação com as 22h anteriores).

Na estação Saint-Rémy-lès-Chevreuse, as últimas partidas serão às 22h35 de segunda a sexta-feira e às 23h05 no sábado (em comparação com as 21h05 anteriormente).

Esse reforço da oferta representa 6 partidas adicionais todas as noites de segunda a sexta-feira e 3 partidas adicionais todos os sábados à noite, durante todo o ano, exceto feriados.