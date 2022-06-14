Na estação de trem Versailles Château Rive Gauche, as últimas partidas serão às 23h30 de segunda a sexta-feira (em vez das 22h atualmente) e às 23h aos sábados (em comparação com as 22h anteriores).

Na estação Saint-Rémy-lès-Chevreuse, as últimas partidas serão às 22h35 de segunda a sexta-feira e às 23h05 no sábado (em comparação com as 21h05 anteriormente).

Esse reforço da oferta representa 6 partidas adicionais todas as noites de segunda a sexta-feira e 3 partidas adicionais todos os sábados à noite, durante todo o ano, exceto feriados.