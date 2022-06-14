Para apoiar o desenvolvimento sustentado de seus passageiros, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço da linha 264 a partir de 29 de agosto, com a adição de partidas adicionais no meio do dia, a uma taxa de um ônibus por hora em cada direção.

· Novas partidas de Versailles-Chantiers Abbé Rousseaux: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 e 14:30

· Novas partidas da estação Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 e 14:50

Esse reforço tornará possível oferecer um serviço contínuo durante todo o dia na linha 264!