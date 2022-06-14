A linha 264 acompanha você durante todo o dia!

Publicado em

Leitura 1 min

A Linha 264 oferece uma ligação intermunicipal essencial entre Versalhes, Buc, Les Loges-en-Josas e Jouy-en-Josas. Além disso, conecta os parques empresariais de Buc e Loges-en-Josas às estações de Versailles Chantiers (RER C, Transilien N e U) e Jouy-en-Josas (RER C).

Até agora, a linha 264 operava apenas durante os horários de pico da manhã e da noite, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados públicos), interrompendo seu serviço entre 9h50 e 15h30.

Visual de comunicação na nova oferta da linha 264

Para apoiar o desenvolvimento sustentado de seus passageiros, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo o serviço da linha 264 a partir de 29 de agosto, com a adição de partidas adicionais no meio do dia, a uma taxa de um ônibus por hora em cada direção.

·         Novas partidas de Versailles-Chantiers Abbé Rousseaux: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 e 14:30

·         Novas partidas da estação Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 e 14:50

Esse reforço tornará possível oferecer um serviço contínuo durante todo o dia na linha 264!