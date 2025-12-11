Notícias semelhantes

Boas notícias para os usuários da linha 9115! A partir de 5 de janeiro de 2026, o serviço está sendo aprimorado para atender melhor às necessidades do dia a dia. Mais viagens e horários estendidos para melhor serviço à noite e nos fins de semana.

Serviço noturno estendido

Seus ônibus agora passarão a circular até as 22h30 vindos de Paris, durante a semana e fins de semana (em comparação com as 22h atualmente).

Frequências aumentadas

Outra grande mudança na sua linha: maior frequência de serviço, para um serviço mais suave e confortável:

Nos dias de semana a partir de Porte d'Orléans : um ônibus a cada 20 minutos, das 19h30 às 22h30

: um ônibus Sábados em ambos os sentidos : um ônibus a cada 20 minutos das 10h às 20h e a cada 30 minutos das 20h às 22h30.

: um ônibus Domingos em ambas as direções : um ônibus a cada 30 minutos das 7h30 às 22h30

Esse reforço da oferta também é acompanhado por um ajuste nos horários de viagem para permitir melhor pontualidade e respeito aos horários.