A linha 9115 vai subir de marcha em janeiro de 2026!

Publicado em

Leitura 1 min

Para melhor atender às crescentes necessidades de mobilidade dos passageiros, a linha 9115 terá sua oferta reforçada a partir de 5 de janeiro de 2026, à noite durante a semana e durante todo o dia nos fins de semana.

Linha 9115 do território de Cœur d'Essonne

Boas notícias para os usuários da linha 9115! A partir de 5 de janeiro de 2026, o serviço está sendo aprimorado para atender melhor às necessidades do dia a dia. Mais viagens e horários estendidos para melhor serviço à noite e nos fins de semana.

Serviço noturno estendido

Seus ônibus agora passarão a circular até as 22h30 vindos de Paris, durante a semana e fins de semana (em comparação com as 22h atualmente).

Frequências aumentadas

Outra grande mudança na sua linha: maior frequência de serviço, para um serviço mais suave e confortável:

  • Nos dias de semana a partir de Porte d'Orléans : um ônibus a cada 20 minutos, das 19h30 às 22h30
  • Sábados em ambos os sentidos : um ônibus a cada 20 minutos das 10h às 20h e a cada 30 minutos das 20h às 22h30.
  • Domingos em ambas as direções : um ônibus a cada 30 minutos das 7h30 às 22h30

Esse reforço da oferta também é acompanhado por um ajuste nos horários de viagem para permitir melhor pontualidade e respeito aos horários.

Encontre os novos horários aqui

 -  1.1 MB
Para saber mais sobre as notícias da região, acesse nossa conta X:

Notícias semelhantes