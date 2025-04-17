A Linha N, que até agora operava de terça a sábado, agora estará em operação de segunda a sábado inclusive! Você poderá aproveitar sua linha desde o início da semana.
Além disso, 4 corridas à tarde são escalonadas por 5 minutos, para melhor corresponder aos horários das saídas escolares perto da Prefeitura de Houilles. Essas melhorias foram feitas para facilitar sua locomoção!
A Linha N agora estará disponível às segundas-feiras a partir de 28 de abril de 2025!
Publicado em
Leitura 1 min
Boas notícias para suas jornadas em Houilles: a partir de segunda-feira, 28 de abril de 2025, a linha N operará de segunda a sábado para facilitar sua vida.
A Linha N, que até agora operava de terça a sábado, agora estará em operação de segunda a sábado inclusive! Você poderá aproveitar sua linha desde o início da semana.