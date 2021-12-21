A retomada da epidemia continua a aumentar. A mobilização de todos é essencial para combater o vírus. Pedimos que respeitem os gestos de barreira dentro de nossos veículos e nos pontos de parada, para se proteger, mas também para proteger os outros passageiros.

Como lembrete, aqui estão os gestos de barreira a serem respeitados :

- Usar máscara ao esperar pelo ônibus e durante a viagem

- Lave as mãos regularmente com gel hidroalcoólico

- Limitar o contato durante a viagem

- Manter uma distância de pelo menos um metro dos outros passageiros

- Tosse ou espirro no cotovelo ou em um lenço