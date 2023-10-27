O ônibus elétrico de Houilles se torna a "Linha N": sua nova solução de transporte dentro do município.

A partir de 2 de novembro de 2023, seu ônibus está mudando de nome e evoluindo para melhor atender às suas necessidades

Novidades?

Além da mudança de número da linha, você se beneficia de horários estendidos, com primeira partida pela manhã às 8h, disponível durante todo o ano.

Você também vai apreciar a nova oferta de serviço para o período de verão a partir de 2024. Chega de suspensões de serviço em agosto!

Quando a linha N passa?

A Linha N está em operação de terça a sábado inclusive, exceto em feriados públicos.
A primeira partida do dia é às 8h e a última às 19h.  Você tem um ônibus a cada 30 minutos durante o horário de pico e no meio do dia. Durante os horários fora do pico, o ônibus passa a cada hora.

Essas mesmas horas se aplicam durante o período letivo e durante as curtas férias escolares.

Durante o período de verão, o serviço oferece uma frequência horária.

Quais ingressos são válidos na linha N?

Como em qualquer linha regular, bilhetes de transporte para a Île-de-France são aceitos na linha N:

Não se esqueça, para viajar em boa situação, você deve validar sua passagem. Caso contrário, você será multado.

O que não muda...

As paradas e o trajeto do antigo ônibus são mantidos.

Encontre todas as informações na linha N no folheto para download abaixo.

Boa viagem com sua nova linha N!

Linha foliográfica N

 -  2.0 MB