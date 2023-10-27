Novidades?

Além da mudança de número da linha, você se beneficia de horários estendidos, com primeira partida pela manhã às 8h, disponível durante todo o ano.

Você também vai apreciar a nova oferta de serviço para o período de verão a partir de 2024. Chega de suspensões de serviço em agosto!

Quando a linha N passa?

A Linha N está em operação de terça a sábado inclusive, exceto em feriados públicos.

A primeira partida do dia é às 8h e a última às 19h. Você tem um ônibus a cada 30 minutos durante o horário de pico e no meio do dia. Durante os horários fora do pico, o ônibus passa a cada hora.

Essas mesmas horas se aplicam durante o período letivo e durante as curtas férias escolares.

Durante o período de verão, o serviço oferece uma frequência horária.

Quais ingressos são válidos na linha N?

Como em qualquer linha regular, bilhetes de transporte para a Île-de-France são aceitos na linha N:

Navigo, Solidariedade, Imagine'R, Senior... para pacotes

Bilhete de embarque do motorista, Navigo Easy Pass, bilhete t+, ingressos SMS (envie ARGBDS para 93100), Liberté +... para bilhetes individuais



Para mais informações sobre bilhetes e tarifas de transporte

Não se esqueça, para viajar em boa situação, você deve validar sua passagem. Caso contrário, você será multado.

O que não muda...

As paradas e o trajeto do antigo ônibus são mantidos.

Encontre todas as informações na linha N no folheto para download abaixo.

Boa viagem com sua nova linha N!