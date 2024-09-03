Notícias semelhantes

O N72, peça a ele a lua.
Um serviço noturno, 7 dias por semana, durante o horário final do C1 Cable? Com a N72, a viagem entre Créteil - L'Echat e a estação Villeneuve-Saint-Georges é das 23h30 às 5h30 de domingo a sábado e das 00h30 às 6h30 na noite de sábado a domingo, com ônibus a cada 30 minutos.
A nova linha N72 substitui a C1 Cable
Seja saindo tarde, começando o dia cedo ou apenas procurando uma forma conveniente de chegar ao Metrô 8, o ônibus noturno N72 facilita a circulação à noite.
- Um serviço contínuo entre Créteil - L'Échat e a estação Villeneuve-Saint-Georges.
- Uma linha correndo todo dia.
- Um ônibus a cada 30 minutos, em média.
- Ônibus a noite toda durante o horário de fechamento do C1 Cable, das 23h30 às 5h30 de domingo a sábado e das 00h30 às 6h30 durante a noite, de sábado a domingo.
- Menos de 30 minutos de viagem para cobrir toda a linha.
Para encontrar todas as notícias sobre seus ônibus Marne et Seine e o C1 Cable, acesse sua conta X: @MarneSeine_IDFM