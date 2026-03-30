A partir de segunda-feira, 30 de março, um evento gourmet acontecerá no território #PaysBriard, para todos os nossos viajantes.



Uma competição será acessível a todos diretamente nos ônibus do território #PaysBriard.

📲 Tudo o que você precisa fazer é escanear o código QR exibido nas telas a bordo, preencher um formulário para tentar ganhar uma surpresa de chocolate.

Île-de-France Mobilités deseja a você uma feliz Páscoa!



Comunidade de comuns Les Portes, briardes entre villes et forêts, Communauté de Communes du Val Briard, Communauté de communes de l'Orée de la Brie, Communauté de Communes de la Brie Nangissienne, Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux - CCBRC (77)







