Notícias semelhantes

De volta às aulas, com a mente leve
De 16 a 22 de setembro, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, a Vélostation está oferecendo o aluguel de uma bicicleta totalmente equipada, manutenção incluída, por €40 por ano em vez de €132.
O que é a Semana da Mobilidade?
A Semana Europeia da Mobilidade é uma campanha anual que ocorre de 16 a 22 de setembro. Iniciado em 2002 pela Comissão Europeia, esta semana tem como objetivo promover modos de transporte sustentáveis e conscientizar cidadãos e políticos sobre o impacto ambiental das viagens urbanas.
Objetivos da Semana Europeia da Mobilidade
- Promover alternativas ao carro particular: Incentive o uso do transporte público, ciclismo, caminhadas e carona.
- Reduza as emissões de CO2 : Reduza a poluição do ar reduzindo o uso de veículos motorizados pessoais.
- Melhorar a qualidade da vida urbana : Criar espaços urbanos mais agradáveis e acessíveis para os moradores.
- Aumentar a conscientização sobre segurança no trânsito : Promover comportamentos seguros para todos os usuários da via, incluindo pedestres e ciclistas.
- Destacando inovações em mobilidade : Apresentando tecnologias e soluções inovadoras para uma mobilidade mais sustentável.
A Estação de Bicicletas de Saint-Quentin-en-Yvelines está oferecendo uma oferta especial nesta ocasião.
A bicicleta, além de seu impacto ecológico positivo, é um meio de transporte agradável e eficiente para as viagens do dia a dia. E o início do ano letivo é a oportunidade perfeita para começar!
A oferta de €40 para o aluguel anual de uma bicicleta padrão é renovada em 2024.
Essa promoção dura 7 dias, de 16 a 22 de setembro, durante a Semana da Mobilidade.
O aluguel de bicicletas na Vélostation é um grande sucesso e o número de bicicletas disponíveis para promoção é limitado.
Para que o maior número possível de pessoas descubra o serviço e tente a mobilidade ciclista, a oferta será reservada com prioridade para quem não se beneficiou da promoção em 2023.
Para aproveitar essa promoção, é muito simples!
A partir de 16 de setembro, acesse o site da Vélozone e clique no botão "reserve". Cadastre-se ou faça login e faça uma reserva para uma bicicleta padrão: a promoção se aplica automaticamente!
Depois, tudo que você precisa fazer é ir ao Vélozone para pegar sua bicicleta.
O bike park também é:
- uma oficina de reparo de bicicletas para bicicletas particulares
- um serviço de estacionamento seguro na estação de trem Saint-Quentin en Yvelines
- um ponto de teste, remoção e manutenção para o local de Véligo (bicicletas elétricas, motocicletas, três rodas)