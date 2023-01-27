Notícias semelhantes

De volta às aulas, com a mente leve

De 16 a 22 de setembro, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, a Vélostation está oferecendo o aluguel de uma bicicleta totalmente equipada, manutenção incluída, por €40 por ano em vez de €132.

O que é a Semana da Mobilidade?

A Semana Europeia da Mobilidade é uma campanha anual que ocorre de 16 a 22 de setembro. Iniciado em 2002 pela Comissão Europeia, esta semana tem como objetivo promover modos de transporte sustentáveis e conscientizar cidadãos e políticos sobre o impacto ambiental das viagens urbanas.

Objetivos da Semana Europeia da Mobilidade

Promover alternativas ao carro particular: Incentive o uso do transporte público, ciclismo, caminhadas e carona. Reduza as emissões de CO2 : Reduza a poluição do ar reduzindo o uso de veículos motorizados pessoais. Melhorar a qualidade da vida urbana : Criar espaços urbanos mais agradáveis e acessíveis para os moradores. Aumentar a conscientização sobre segurança no trânsito : Promover comportamentos seguros para todos os usuários da via, incluindo pedestres e ciclistas. Destacando inovações em mobilidade : Apresentando tecnologias e soluções inovadoras para uma mobilidade mais sustentável.

A Estação de Bicicletas de Saint-Quentin-en-Yvelines está oferecendo uma oferta especial nesta ocasião.

A bicicleta, além de seu impacto ecológico positivo, é um meio de transporte agradável e eficiente para as viagens do dia a dia. E o início do ano letivo é a oportunidade perfeita para começar!

A oferta de €40 para o aluguel anual de uma bicicleta padrão é renovada em 2024.

Essa promoção dura 7 dias, de 16 a 22 de setembro, durante a Semana da Mobilidade.

O aluguel de bicicletas na Vélostation é um grande sucesso e o número de bicicletas disponíveis para promoção é limitado.

Para que o maior número possível de pessoas descubra o serviço e tente a mobilidade ciclista, a oferta será reservada com prioridade para quem não se beneficiou da promoção em 2023.

Para aproveitar essa promoção, é muito simples!

A partir de 16 de setembro, acesse o site da Vélozone e clique no botão "reserve". Cadastre-se ou faça login e faça uma reserva para uma bicicleta padrão: a promoção se aplica automaticamente!

Depois, tudo que você precisa fazer é ir ao Vélozone para pegar sua bicicleta.

O bike park também é:

- uma oficina de reparo de bicicletas para bicicletas particulares

- um serviço de estacionamento seguro na estação de trem Saint-Quentin en Yvelines

- um ponto de teste, remoção e manutenção para o local de Véligo (bicicletas elétricas, motocicletas, três rodas)